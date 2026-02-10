«Стены качало и пол трясся под ногами». Ночью жители Анапы и Новороссийска почувствовали землетрясение

В Анапе и Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 4.7 балла. Оно не привело к разрушениям

10 февраля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что ночью за 30 км от города и за 20 км от Анапы на глубине более 20 км зафиксировали подземные толчки. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Происшествие подтвердили и в мэрии Анапы. Магнитуда землетрясения составила 4.7 баллов.

Жители Новороссийска и Анапы пожаловались в соцсетях, что почувствовали землетрясение и не спали почти всю ночь. Некоторые из них выбегали на улицу. Отметим, что дома зашатало через несколько минут после отмены ракетной опасности, поэтому предположения о причинах тряски у горожан были разные.

«Сукко тряхнуло очень сильно! Жуткий гул и вибрация. Дом реально ходил ходуном весь! Стены качало и пол трясся под ногами! Как раз не спала еще ...до сих пор все поджилки трясутся», — написали пользователи соцсетей.

Одна из жительниц Анапы описала Юга.ру подробности происшествия:

«Я спала в 2:20 ночи, когда произошел толчок. Это происходило как в замедленной съемке, сначала я слышала во сне звон бокалов, затем сильно залаяла собака и мой партнер начал отчаянно меня будить. Прошло буквально секунд 5-10. Вся квартира тряслась, я продолжала слышать звон бокалов и посуды в шкафах. Первая мысль была, что нас бомбят и надо как-то спрятаться. Пока я хватала собаку, поняла, что взрывов не было, а значит, это землетрясение. По инерции мы все побежали в ванную. В такие моменты понимаешь, как бессилен перед природой, и что весь твой дом, жизнь, находятся в ее руках».

Девушка рассказала, что живет в Анапе уже пять лет и была наслышана о сейсмологической активности, но впервые ее почувствовала.

Как писали Юга.ру, 8 февраля в Сочи бушевала непогода. Власти включили сирены из-за подъема воды в реке Херота.

