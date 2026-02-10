«Февральские окна»? В Краснодаре потеплеет до +19 °С

Синоптики рассказали о потеплении в Краснодаре

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», уже к концу этой рабочей недели, 13 февраля, в Краснодаре днем воздух прогреется до 16 °С. Такая температура продержится и в выходные. 

А в понедельник, 16 февраля, в столице Кубани потеплеет до 19 °С. При этом в городе все дни прогнозируют дождь.

Погода в Краснодаре и крае:

По данным синоптиков, с 13 по 16 февраля ночные температуры будут держаться на уровне 9-10 °С. Заморозков не ожидается.

Однако весенняя погода продержится в Краснодаре не долго, и уже 17 февраля днем столбик термометра опустится до 10 °С, а 18 февраля — до 7 °С.

Как писали Юга.ру, ночью 10 февраля жители Анапы и Новороссийска почувствовали землетрясение.

