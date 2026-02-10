«Февральские окна»? В Краснодаре потеплеет до +19 °С

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», уже к концу этой рабочей недели, 13 февраля, в Краснодаре днем воздух прогреется до 16 °С. Такая температура продержится и в выходные.



А в понедельник, 16 февраля, в столице Кубани потеплеет до 19 °С. При этом в городе все дни прогнозируют дождь.