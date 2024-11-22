В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу. Самое главное о сенсационной научной находке

В Краснодарском крае завершились раскопки Фанагорийской синагоги, построенной не позднее начала I века. Оказалось, что она была частью целого еврейского квартала.



Иолина Грибкова посетила место раскопок археологической экспедиции, которую больше 20 лет поддерживает Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».

История Фанагорийской синагоги Что же вообще такое синагога? Слово в переводе с греческого означает «собираться вместе». По сути это община, а само здание называется молельней. Их возводили произвольно, не было никаких строительных принципов. Более того, когда община появлялась, один из её членов мог собирать всех участников в своём доме — и здание становилось синагогой.

Однако это не случай Фанагории. Местную синагогу построили специально — она отличалась богатством и мощным хозяйственным комплексом, была частью целого еврейского квартала.

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Синагогу возвели не позднее начала I века нашей эры, в эпоху «Второго Храма» (с 516 года до нашей эры по 70 год нашей эры). В те времена центром религиозной жизни иудеев был второй Иерусалимский храм, который построили на месте первого, разрушенного вавилонянами.

Фанагорийская синагога общей площадью около 140 кв. метров находилась в престижном районе на пересечении двух главных магистралей. Здание достигало семи метров в высоту.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Убранство синагоги было роскошным: черепичная крыша, стены, покрытые расписной штукатуркой, лепниной и мраморной плиткой, полы с водоотталкивающим слоем на основе глины и цемянки (кирпичная или керамическая крошка).

Археологи установили, что внутри стояли мраморные колонны с капителями (венчающая её часть), огороженный решеткой ковчег для свитков Торы (рукопись с текстом Пятикнижия Моисеева для еженедельного публичного чтения в синагоге) и обустроенная зона для чтения Писания. В синагоге находились минимум три богато украшенные мраморные меноры (семисвечники) и несколько мраморных же столов. На нижней, скрытой от глаз, поверхности одного из столов выбита монограмма — метка мастера. Мрамор в Фанагории не производили, его можно было только привезти издалека.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

В развалинах учёные обнаружили обломки нескольких надписей на греческом языке. На одной из них читается слово «синагога».

Среди обломков полов археологи нашли 58 медных монет. Часть из них находилась около бимы (возвышение у стола), скамей и порога. Так иудеи традиционно защищали здание от сглаза. Ещё несколько монет лежали рядом с крышкой от шкатулки для пожертвований.

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Синагогу практически полностью разрушил пожар, произошедший между 545 и 557 годами нашей эры. От здания сохранились только стены. Примечательно, что следы пожара видны до сих пор.

В VI веке нашей эры на Фанагорию нападали варварские племена. Штурмуя город, захватчики обстреливали его каменными ядрами. Большинство из них нашли рядом с синагогой. Возможно, фанагорийцы пытались укрыться за её стенами. После осады города не существовало около 100 лет — все, кто сумел спастись, покинули его.

Одна из крупнейших еврейских общин в Средиземноморье

Синагога была частью целого еврейского квартала, где также располагались винодельня, сад с глиняными бочками-пифосами для полива, жилые дома и даже система водоснабжения.

Еврейская община в Фанагории была обширной. Об этом говорит большое количество надгробий с иудейской символикой. Чаще всего на них изображали семисвечник (менора), рог (шофар) и пальмовую ветвь.

Первые попавшие в Фанагорию евреи вели миссионерскую деятельность — продвигали иудаизм среди местных жителей, чтобы обезопасить общину во времена гонений. Так, на территории еврейского квартала исследователи нашли несколько еврейских манумиссий I–II веков нашей эры — документов, которые давали рабам свободу при условии, что они останутся служить в синагоге.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Главный раввин Краснодарского края Менахем Мендел Лазар на месте раскопок Фанагорийской синагоги © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Уникальной находкой Фанагорийской экспедиции стала амфора с древнееврейской надписью на пломбе «Бог: справедливость». Ученые предполагают, что странствующие еврейские купцы привозили в таких сосудах кошерные продукты.

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«Мы понимаем, что еврейская община того времени соблюдала все законы и традиции еврейского народа и вместе с тем с уважением относилась к местным обычаям и делала всё, чтобы людям жилось здесь комфортно. Это соответствует важным словам из священного для нас Талмуда: «Пришёл в город — веди себя, как там принято», — отметил главный раввин Краснодара и Краснодарского края Менахем Мендел Лазар, побывавший на раскопках.

Многолетняя программа исследований древнего города продолжится и в следующем году. В новом сезоне археологи откроют следующий культурный слой, чтобы узнать, что было на месте синагоги до нашей эры.