В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу. Самое главное о сенсационной научной находке
В Краснодарском крае завершились раскопки Фанагорийской синагоги, построенной не позднее начала I века. Оказалось, что она была частью целого еврейского квартала.
Иолина Грибкова посетила место раскопок археологической экспедиции, которую больше 20 лет поддерживает Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».
История Фанагорийской синагоги
Что же вообще такое синагога? Слово в переводе с греческого означает «собираться вместе». По сути это община, а само здание называется молельней. Их возводили произвольно, не было никаких строительных принципов. Более того, когда община появлялась, один из её членов мог собирать всех участников в своём доме — и здание становилось синагогой.
Однако это не случай Фанагории. Местную синагогу построили специально — она отличалась богатством и мощным хозяйственным комплексом, была частью целого еврейского квартала.
Падальщики и патриоты Кубани:
Синагогу возвели не позднее начала I века нашей эры, в эпоху «Второго Храма» (с 516 года до нашей эры по 70 год нашей эры). В те времена центром религиозной жизни иудеев был второй Иерусалимский храм, который построили на месте первого, разрушенного вавилонянами.
Фанагорийская синагога общей площадью около 140 кв. метров находилась в престижном районе на пересечении двух главных магистралей. Здание достигало семи метров в высоту.
Убранство синагоги было роскошным: черепичная крыша, стены, покрытые расписной штукатуркой, лепниной и мраморной плиткой, полы с водоотталкивающим слоем на основе глины и цемянки (кирпичная или керамическая крошка).
Археологи установили, что внутри стояли мраморные колонны с капителями (венчающая её часть), огороженный решеткой ковчег для свитков Торы (рукопись с текстом Пятикнижия Моисеева для еженедельного публичного чтения в синагоге) и обустроенная зона для чтения Писания. В синагоге находились минимум три богато украшенные мраморные меноры (семисвечники) и несколько мраморных же столов. На нижней, скрытой от глаз, поверхности одного из столов выбита монограмма — метка мастера. Мрамор в Фанагории не производили, его можно было только привезти издалека.
В развалинах учёные обнаружили обломки нескольких надписей на греческом языке. На одной из них читается слово «синагога».
Среди обломков полов археологи нашли 58 медных монет. Часть из них находилась около бимы (возвышение у стола), скамей и порога. Так иудеи традиционно защищали здание от сглаза. Ещё несколько монет лежали рядом с крышкой от шкатулки для пожертвований.
Как отмечают Пурим и чему учат детей в иудаизме:
Синагогу практически полностью разрушил пожар, произошедший между 545 и 557 годами нашей эры. От здания сохранились только стены. Примечательно, что следы пожара видны до сих пор.
В VI веке нашей эры на Фанагорию нападали варварские племена. Штурмуя город, захватчики обстреливали его каменными ядрами. Большинство из них нашли рядом с синагогой. Возможно, фанагорийцы пытались укрыться за её стенами. После осады города не существовало около 100 лет — все, кто сумел спастись, покинули его.
Одна из крупнейших еврейских общин в Средиземноморье
Синагога была частью целого еврейского квартала, где также располагались винодельня, сад с глиняными бочками-пифосами для полива, жилые дома и даже система водоснабжения.
Еврейская община в Фанагории была обширной. Об этом говорит большое количество надгробий с иудейской символикой. Чаще всего на них изображали семисвечник (менора), рог (шофар) и пальмовую ветвь.
Первые попавшие в Фанагорию евреи вели миссионерскую деятельность — продвигали иудаизм среди местных жителей, чтобы обезопасить общину во времена гонений. Так, на территории еврейского квартала исследователи нашли несколько еврейских манумиссий I–II веков нашей эры — документов, которые давали рабам свободу при условии, что они останутся служить в синагоге.
Уникальной находкой Фанагорийской экспедиции стала амфора с древнееврейской надписью на пломбе «Бог: справедливость». Ученые предполагают, что странствующие еврейские купцы привозили в таких сосудах кошерные продукты.
«У меня нет аттестата раввина — есть диплом химика»:
«Мы понимаем, что еврейская община того времени соблюдала все законы и традиции еврейского народа и вместе с тем с уважением относилась к местным обычаям и делала всё, чтобы людям жилось здесь комфортно. Это соответствует важным словам из священного для нас Талмуда: «Пришёл в город — веди себя, как там принято», — отметил главный раввин Краснодара и Краснодарского края Менахем Мендел Лазар, побывавший на раскопках.
Многолетняя программа исследований древнего города продолжится и в следующем году. В новом сезоне археологи откроют следующий культурный слой, чтобы узнать, что было на месте синагоги до нашей эры.
Фанагория — уникальное место. Греки основали его как колонию в VI веке до нашей эры. За 1500 лет город относился сначала к Боспорскому царству, затем к Византийской империи, а потом к Хазарскому каганату.
Здесь нашли слои времён основания, тогда как на территории современной Европы большинство древних городов датируются только римским периодом — I век нашей эры.
Раскопки Фанагории стартовали в начале ХХ века. Место в посёлке Сенной на Юге России уникально тем, что его не успели застроить, и учёные могут спокойно работать на открытой местности.
В разное время Фанагорийская археологическая экспедиция находила на Таманском полуострове уникальные артефакты.
Так, учёные обнаружили древнее оружие в тайнике глубокого склепа с воинским погребением. Меч был частью экипировки всадников эпохи Великого переселения народов IV-VI веков нашей эры. Он принадлежит к группе иранских мечей, об этом говорит золотая верхушка его деревянной рукояти.
Другая ценная находка — кошелёк с 30 медно-свинцовыми монетами. Исследовав артефакты, археологи пришли к выводу, что сбережений обычного человека хватало максимум на месяц.
Нельзя не отметить фанагорийский клад IV века нашей эры. В нём около 4 тыс. медных и серебряных монет, что было тогда большим состоянием. Предположительно, им владел крупный ремесленник или торговец.
Среди самых выдающихся находок Фанагорийской экспедиции — дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма, затонувший античный корабль, а теперь и древнейшая в мире синагога.
В 2014 году на территории раскопок создали государственный историко-археологический музей-заповедник «Фанагория». С 2004 года раскопки ведутся при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».
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