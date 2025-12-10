В новогодние праздники все платные парковки Анапы станут бесплатными

  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/34677
В начале января на муниципальных парковках в Анапе можно будет ставить свой автомобиль бесплатно

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что с 1 по 11 января 2026 года платные городские парковки будут работать без взимания оплаты. Такое решение приняли по поручению временно исполняющей полномочия мэра Светланы Балаевой.

В администрации заявили, что эту меру ввели для комфорта анапчан и туристов, которые приедут на курорт.

Сейчас власти Анапы продвигают проект «Зимуй в Анапе!», направленный на привлечение гостей после потери 3 млн туристов из-за разлива нефти.

Напомним, что с 1 по 8 января 2025 года бесплатными были муниципальные стоянки Новороссийска и Сочи. Также 9 мая можно было оставить автомобиль без взимания платы на парковках Краснодара, Анапы, Новороссийска и Сочи.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре увеличилось время бесплатной стоянки на муниципальных платных парковках.

Автомобили Анапа Дороги Налоги Новый год парковки Транспорт

