В Краснодаре ремонтом школы № 83 займется другой подрядчик. Работы обещают завершить к сентябрю 2026 года

Предыстория. В начале февраля родители учеников школы №83, расположенной на улице Сормовской в Краснодаре, пожаловались , что в учреждении уже несколько месяцев не ведется ремонт. При этом мэрия Краснодара обещала завершить работы 5 декабря 2025 года. На капремонт здания и территории из бюджета выделили 88,5 млн рублей.

Как уточнили в городском департаменте образования, компания ООО «МОЛСТРОЙ», выигравшая тендер, не выполнила взятые на себя обязательства. Работы на объекте фактически были остановлены. В связи с этим в 2025 году заказчик подал иск в суд и решил расторгнуть договор.

Сейчас в администрации города планируют заключить новые соглашения с другими подрядными организациями. Основная задача — успеть завершить все необходимые работы к началу нового учебного года.