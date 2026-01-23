Анапа, всероссийская здравница, вошла в 2026 год в состоянии политического вакуума. После отставки Василия Швеца курортный город более полугода живет под временным руководством. Первая попытка выбрать нового градоначальника в декабре провалилась. В преддверии второй попытки редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с единственным публичным претендентом на кресло мэра о зачистке политического поля, мазутных пятнах на репутации курорта и о том, почему власть боится прямых выборов.

Город живет без мэра с 24 июня 2025 года. Именно тогда Совет депутатов принял отставку Василия Швеца, руководившего Анапой пять лет. Официальная версия — переход на новую работу, однако уходу предшествовала череда скандалов: от проблем с новым генпланом, вызвавшим протесты еще в 2021-2022 годах, до срыва курортного сезона, связанного с экологической катастрофой. Существует версия, что отставка Швеца — попытка краевых властей слить накопившийся в городе негатив.



Исполняющей обязанности стала первый вице-мэр Светлана Балаева, а Анапа начала готовиться к конкурсу. В современной России мэров не выбирают жители — их утверждает комиссия и Совет депутатов. И именно эта процедура в Анапе дала сбой. Назначенный на 5 декабря 2025 года конкурс был признан несостоявшимся. Причина курьезная и показательная: для кворума нужно минимум два кандидата, а документы подал только один — местный житель Виталий Самарец.

Виталий, расскажите, как вы пришли к решению выдвинуть свою кандидатуру? — Я выдвигаюсь от общественной организации «Правовая Россия», это наша общая инициатива. Мы начинали с выборов депутатов, так как местное население крайне недовольно политикой и работой администрации Анапы в целом. Жители сами порекомендовали мне позиционировать себя как человека, способного решать проблемы горожан. Дело в том, что власть оказывает давление на местных: если у кого-то есть бизнес, его начинают буквально кошмарить. Изначально мы с коллегами планировали стать депутатами по нашему округу, по поселку Сукко. Однако всех самовыдвиженцев — а нас было четыре человека — «отрезали», найдя формальные нарушения. Например, ко мне придрались из-за даты банковской справки. Позже придумали требование о каком-то специальном оповещении о выдвижении, хотя ЦИК официально этого не требует. Я выиграл суд в Анапе, но Краснодарский краевой суд отменил это решение. Сейчас мы подготовили документы для обжалования в Верховном суде. Уже после этих событий, в октябре, мы согласовали действия и приняли решение подавать документы на пост главы администрации Анапы. Как проходила процедура подачи документов? Сталкивались ли вы с препятствиями? — Когда я в прошлом году пришел сдавать документы, их просто не хотели принимать. Искали любые предлоги: то секретарь на больничном (хотя комиссия состоит из четырех человек, и кто-то обязан был принять бумаги), то еще что-то. Со второй попытки документы все-таки взяли, но тут же начали проверку и нашли ошибку в сведениях об остатках на счетах. Я исправил недочет и принес документы через день. И снова началось: «Секретаря нет, приходите завтра». А до конца приема оставалось всего два-три дня. Они всячески затягивали процесс, но в итоге были вынуждены принять заявление. После этого наступила тишина. О том, что конкурс перенесли, я узнал только из СМИ 5 декабря. Официальной причиной назвали то, что я оказался единственным кандидатом. При этом никакой официальной информации мне не предоставляли, на запросы не отвечали. Сейчас снова тишина, хотя работа комиссии должна вот-вот завершиться. 26 января они уже должны представить двух кандидатов для голосования Совета депутатов, но со мной никто не связывается. Расскажите немного о себе. Чем вы занимались до прихода в политику? — Я окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище в 1993 году. До 1998 года находился на службе, занимал должность начальника автоколонны Военной академии имени Фрунзе. После увольнения из армии занялся логистикой. В 2002 году открыл свою компанию «Транскарго», специализирующуюся на грузоперевозках, и в течение 22 лет был ее генеральным директором. В прошлом году я оставил этот пост и решил пойти в политику. Как вы считаете, с чем связана недавняя отставка предыдущего мэра Анапы? Это следствие экологических проблем или нечто большее? — Наша активность началась не из-за разлива мазута, а из-за ситуации с пляжами. Администрация передает муниципальные пляжи в частные руки, санаториям, которые закрывают доступ для туристов и местных жителей. Показательный пример в Сукко: пляж перекрыт забором на 50% из-за ошибок кадастрового инженера. Двадцатиметровая береговая полоса, которая по закону принадлежит государству, оказалась огорожена. Местный бизнес, отельеры теряют клиентов, потому что туристам попросту негде отдыхать.

Конечно, проблем в городе много: нехватка школ и детских садов, состояние медицины и дорог. История с мазутом произошла не по вине местных властей и привела к срыву сезона, но и без этого фактора пляжи были либо переполнены, либо недоступны. Люди пишут жалобы в прокуратуру, но получают лишь отписки.

Пляж на Бугазской косе, февраль 2025 года © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Много критики звучало и в адрес нового генплана города. Какова ситуация с ним? — Да, действительно, многие земли перевели из статуса ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в другие зоны. Добросовестные покупатели, которые приобрели участки, теперь лишены возможности строить дома. Например, прямо напротив меня живут люди, которые судятся уже третий год, но ничего не могут добиться. Складывается впечатление, что должность мэра Анапы сейчас — это электрический стул, и как раз по этой причине в коридорах краевой власти все никак не могут найти подходящего кандидата. — Да, бюджет к тому же, грубо говоря, раздербанили. Существует долговая книга, администрация набрала множество кредитов. Даже если пляжи откроют и казна пополнится, это не перекроет долги, взятые под непонятные нужды. Приведу пример: осенью выделили 600 миллионов рублей на ремонт парка. Там вскрывают плитку, которая еще вполне могла бы служить, и спиливают деревья. На мой взгляд, это просто отмывание денег. При этом, когда зимой выпадает снег, во дворах стоят лужи, а коммунальные службы не справляются с уборкой. Люди в городских чатах выражают недовольство, но их проблемы никто не решает. Все вопросы решаются кулуарно: замглавы выбирает депутатов, депутаты выбирают главу. Получается замкнутый круг ставленников.

Мэра назначат уже через несколько дней, но имена кандидатов, как я понимаю, не обнародованы? — Да. Власти не отвечают на запросы, ссылаясь на то, что «не обязаны» предоставлять такую информацию. Не озвучиваются ни количество претендентов, ни их фамилии. Это дает возможность до последнего дня делать перестановки и манипулировать списком. Ходят слухи, что в кулуарах уже согласовали будущего мэра. Им якобы станет вице-премьер Крыма Светлана Маслова. Вам что-то известно об этом? — Это информация из сомнительных источников, которые часто публикуют недостоверные данные или чьи-то фантазии. На данный момент никто достоверно не знает, кто будет реальным ставленником власти. Если вы станете мэром, каковы будут ваши первые шаги? В чем заключается ваша программа? — Первоочередная задача — проверить финансовую документацию и провести полный аудит. Штат администрации сильно раздут, необходимо понять, кто и чем занимается. Многие отделы — капитального строительства, ЖКХ, архитектуры — не выполняют свои функции в полном объеме. Цель не в том, чтобы просто увольнять людей, а в том, чтобы разобраться: кто не справляется из-за некомпетентности, а кто занимается саботажем. Мэр в современной России встроен в вертикаль власти. Сможет ли независимый градоначальник реально решать проблемы города, или система его «съест»? — Понятно, что против губернатора и краевой власти не пойдешь, действия необходимо согласовывать. Но вопросы нужно решать в диалоге с населением. Необходимо информировать людей: «Мы делаем это, но вот здесь сталкиваемся с препятствиями». Безусловно, старая команда может ставить подножки. Они, образно говоря, присосались как пиявки: «пилят» бюджет и ничего полезного не производят. Поэтому придется приходить со своей командой — юристами, бухгалтерами — чтобы навести порядок. Вы говорите о планах по чистке кадров. Представим, что вы стали мэром — как бы вы ее проводили? — Речь не идет о том, чтобы прийти и сразу всех уволить. Да, нужно будет прийти, назначить финансовую проверку и уже от ее результатов отталкиваться. Понятно, что кадровая чистка понадобится, но сначала необходимо понять, какие отделы не выполняют свои обязанности. Нельзя действовать по принципу «пришел — уволил», нужно разобраться: кто не справляется, а кто просто не желает двигаться дальше и работать. Хотите что-то добавить напоследок? — У меня есть главная претензия к администрации: недовольство тем, что все замалчивается и решается в кулуарах. Мэром станет именно тот, кого назначат сверху. До сих пор никто до конца не знает, кто будет этим ставленником — возможно, информацией владеют только в высших кругах. Я считаю, что все текущие проблемы накапливаются именно из-за того, что мэр не избирается гражданами напрямую согласно Конституции и 131-му Федеральному закону. Следовательно, он не ориентируется на проблемы граждан. Мэр учитывает интересы только тех, кто назначил его на эту должность. А кто в основном ставит наших мэров? Депутаты, избранные той же самой администрацией. В результате они просто проталкивают свои коммерческие интересы. Организация «Правовая Россия», от которой я выдвигаюсь, в связи с этим выступила с инициативой о проведении краевого референдума о прямых выборах. 131-й Федеральный закон о местном самоуправлении допускает разные способы избрания, в том числе и через голосование жителей. Считаю, что в нынешних условиях это оптимальный вариант. Необходимо сосредоточиться на вопросах, которые поднимают жители муниципалитета. Озвучивается колоссальное количество проблем, многие из которых не решались десятилетиями. Особое внимание стоит уделить сельской местности и курортным поселкам — местом притяжения туристов и, как показало время, местом притяжения проблем. Важно не противостоять общественности, а объединиться, наметить цели и согласованно двигаться к их реализации. Анапа — это здравница всей нашей страны, здесь переплетены интересы многих федеральных структур. Необходима стратегия не разрушения, а созидания, которая будет способствовать развитию муниципалитета в рамках закона и здравого смысла