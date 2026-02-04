Горы как лекарство. На «Роза Хутор» дети с особенностями здоровья покоряют склоны и борются с недугами

На «Роза Хутор» программа работает с 2021 года. Для тренировок используется запатентованное оборудование — сноу-слайдеры, которые позволяют безопасно освоить склон. Занятия ведут 14 сертифицированных инструкторов.

Во время занятий происходит глубокая реабилитация: пассивная мобилизация позвоночника, активизация мышечной памяти, перестройка нейронных связей. Результаты часто поразительны: дети со сложными формами церебрального паралича со временем начинают стоять и даже ходить, невербальные ребята с аутизмом делают первые шаги в речи и эмоциональном выражении, дети с синдромом Дауна развивают концентрацию внимания. Заметных успехов добиваются и люди с нарушениями зрения и слуха.

Идея этого направления родилась в 2014 году благодаря актеру и режиссеру Сергею Белоголовцеву и его жене Наталье. Они заметили положительный эффект, который горнолыжный спорт оказал на их сына Евгения с ДЦП. Так родилась методика, где склон становится терапевтическим пространством.

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» реализуется уникальная программа реабилитации, где спортивный инвентарь становится инструментом лечения. Всероссийская программа «Лига мечты» создает условия для улучшения физического и ментального здоровья детей с ДЦП, аутизмом, генетическими и аутоиммунными заболеваниями через занятия горными лыжами под руководством специально обученных инструкторов.

«Тема реабилитации меня интересовала всегда. Поэтому прошла подготовку по направлению «Лига мечты», стала заниматься с ребятишками с ограниченными возможностями здоровья. Больше всего меня поразил Ярослав, мальчик с ДЦП, который практически не видит. Удивительно, как он познает окружающий мир и сколько получает эмоций от занятий горными лыжами. Участники программы, несмотря на все свои сложности, очень позитивные. Со многими мы поддерживаем отношения и за пределами склона. Одна из моих «учениц» даже подарила мне «мою» куклу с лыжами и палками», — рассказывает инструктор программы «Лига мечты» на курорте «Роза Хутор» Юлия Гарина.

Она призналась: самое сложное в работе — носить слайдер, а самое приятное — видеть результаты, которых достигают необычные горнолыжники.

Одним из первых участников программы на курорте стал Саша Киреев. Девятилетний мальчик покоряет склон уже пятый год.

«Диагноз моего внука — резидуально-органическое поражение центральной нервной системы. При таком заболевании ребенок не может координировать движения, выполнять простейшие действия — например, хлопать в ладоши или прыгать. Благодаря занятиям горными лыжами по программе «Лига мечты» нам удалось значительно улучшить координацию, концентрацию внимания, ментальное здоровье. Сейчас работаем над тем, чтобы Саша начал говорить. Я просто молюсь на создателей «Лиги мечты» и «Роза Хутор». На курорте все условия для таких ребятишек — бесплатно предоставляются билеты на подъемник участникам программы и сопровождающим, индивидуально подбирается все оборудование, да и относятся к ребятам очень внимательно и дружелюбно», — рассказала бабушка мальчика Татьяна Киреева.

Как отмечает менеджер проекта на «Роза Хутор» Ольга Станова, курорт на протяжении нескольких лет остается лидером среди 46 центров страны по реализации этой реабилитационной программы.

«С 2021 года в программе приняли участие 639 человек, общее количество занятий превысило 6 тысяч часов. В минувшем сезоне тренировки посетили около 98 участников, в текущем уже подано 99 заявок и проведено более 500 часов занятий. География проекта постоянно расширяется: приезжают участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Калининграда и даже Хабаровска», — рассказала Станова.

Программа рассчитана на детей от 4 до 18 лет. Стандартный курс включает 10 часов занятий. Помимо тренировок, подопечные «Лиги Мечты» активно участвуют в еженедельных открытых детских стартах кубка «Хуторенок». Стать участником можно, оставив заявку на сайте курорта. Занятия продлятся до середины или конца марта, в зависимости от погодных условий.

Большинство тренировок проводится за счет курорта «Роза Хутор» и благотворительных средств АНО Спортклуб «Роза». Популяризация активного образа жизни — важная часть социальной миссии курорта, которая также включает предоставление бесплатных сезонных ски-пассов воспитанникам спортивной школы №14.