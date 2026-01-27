Горнолыжная школа курорта «Роза Хутор» подтвердила соответствие высшему мировому стандарту ISIA
Горнолыжная школа курорта «Роза Хутор» успешно подтвердила свой статус, соответствующий международному стандарту ISIA Ski School. Эта престижная сертификация, проведенная российской Национальной лигой инструкторов (НЛИ), гарантирует гостям высочайший уровень профессионализма и качества услуг.
Стандарт ISIA служит для туристов надежным ориентиром при выборе школы, обеспечивая уверенность в квалификации инструкторов. «Роза Хутор», обладающая также высшим рейтингом «Звезды качества», на протяжении 15 лет помогает гостям всех возрастов безопасно и комфортно осваивать и совершенствовать навыки катания.
«Получение стандарта ISIA Ski School — результат слаженной работы всей команды, подтверждение, что горнолыжная школа «Роза Хутор» входит в число лучших в мире. В прошлом сезоне услугами школы воспользовались больше 40 тыс. человек, половина из них — до 13 лет. Важно, что каждый из гостей получил опыт, соответствующий уровню ведущих мировых курортов», — отметил старший инструктор горнолыжной школы «Роза Хутор» Павел Петухов.
Курорт предлагает специальные программы как для новичков, так и для детей. Пакет «Начинаем кататься на Роза Хутор ALL INCLUSIVE» включает все необходимое: ски-пасс, занятие с инструктором и полный комплект снаряжения. Для юных гостей с трех лет работает Горнолыжный клуб «Егорка», где трудятся первые в России сертифицированные детские инструкторы по программе НЛИ.
