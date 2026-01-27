Горнолыжная школа курорта «Роза Хутор» подтвердила соответствие высшему мировому стандарту ISIA

Стандарт ISIA служит для туристов надежным ориентиром при выборе школы, обеспечивая уверенность в квалификации инструкторов. «Роза Хутор», обладающая также высшим рейтингом «Звезды качества», на протяжении 15 лет помогает гостям всех возрастов безопасно и комфортно осваивать и совершенствовать навыки катания.

«Получение стандарта ISIA Ski School — результат слаженной работы всей команды, подтверждение, что горнолыжная школа «Роза Хутор» входит в число лучших в мире. В прошлом сезоне услугами школы воспользовались больше 40 тыс. человек, половина из них — до 13 лет. Важно, что каждый из гостей получил опыт, соответствующий уровню ведущих мировых курортов», — отметил старший инструктор горнолыжной школы «Роза Хутор» Павел Петухов.

Курорт предлагает специальные программы как для новичков, так и для детей. Пакет «Начинаем кататься на Роза Хутор ALL INCLUSIVE» включает все необходимое: ски-пасс, занятие с инструктором и полный комплект снаряжения. Для юных гостей с трех лет работает Горнолыжный клуб «Егорка», где трудятся первые в России сертифицированные детские инструкторы по программе НЛИ.