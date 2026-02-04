В Краснодаре китайский художник научит писать иероглифы

Краснодарский край

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
В Краснодаре профессор живописи Сун Кэ проведет уникальный мастер-класс (12+)

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 6 февраля мастер-класс по написанию иероглифов. Его проведет китайский художник Сун Кэ.

Под руководством профессора живописи каждый участник освоит древнее искусство написания иероглифа минеральными красками на рисовой бумаге. Все материалы и инструменты предоставляют.

«Вы не просто посмотрите, а своими руками создадите произведение, следуя тысячелетним традициям. Это редкая возможность перенять знания и философию искусства от художника, чьи работы выставляются в галереях Парижа, Нью-Йорка и Сеула», — рассказали организаторы.

Сун Кэ — признанный мастер, выпускник Цинхуа, лауреат высшей награды Китая. Он создает произведения на рисовой бумаге и шелке органическими и минеральными красками.

Встреча состоится 6 февраля в 18:00 на улице Рашпилевской, 32. Для участия в мастер-классе необходимо приобрести билет на выставку «Поэзия в цвете».

