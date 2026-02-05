Как получить IT-специальность в Ростове-на-Дону? Практическое руководство по выбору колледжа

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе колледжа в IT-сфере в Ростове-на-Дону

Пройти обучение в колледже программирования в Ростове-на-Дону — способ быстро получить прикладные навыки для старта в профессии. Важно, чтобы учебная программа давала не только общие знания, но и давала возможность работать с реальными системами, базами данных и сетевыми технологиями.

Эксперты колледжа «Хекслет» рассказали, на что в первую очередь обратить внимание при выборе учебного заведения в сфере IT.

Программа обучения Просмотрите учебный план. Современному специалисту нужно уметь работать с большими данными, обеспечивать их безопасность и настраивать инфраструктуру. Выбирайте программы, где есть и основы программирования, и предметы по системному анализу и администрированию. Особенно полезны будут дисциплины по базам данных (SQL), операционным системам (Linux, Windows Server) и сетевым технологиям. Эти знания — база для работы в бизнесе, медицине или госсекторе.

«Когда я решил получить среднее образование, я был уверен, что хочу стать программистом, но знакомая, работающая аналитиком в крупной компании, посоветовала мне обратить внимание на специальности, связанные с информационными системами. Она объяснила, что чистый кодинг — это одно, а понимание того, как данные циркулируют и хранятся в компании, — совсем другое. В процессе обучения я заметил, что мои одногруппники, которые фокусировались только на веб-разработке, часто терялись при работе с корпоративными базами данных, тогда как мы, изучая архитектуру систем, быстро осваивали эти задачи», — рассказывает студент колледжа «Хекслет».

Практика и оснащение колледжа Главное в IT-образовании — практика. Уточните, есть ли в колледже лаборатории с профессиональным ПО, дают ли студентам работать над реальными или учебными проектами. Хорошо, если есть доступ к серверным платформам и средствам виртуализации.

Оцените, сколько времени в программе отводится на лабораторные и проектные работы. Полезно, если в обучении используются задачи, приближенные к нуждам местного бизнеса.

Кто преподает и куда берут на стажировку Качество обучения во многом зависит от преподавателей. Узнайте, привлекает ли колледж действующих IT-специалистов из ростовских компаний. Они знакомят с реальными требованиями рынка. Партнерство колледжа с местными компаниями — хороший знак. Договоренности о стажировках или возможности делать дипломные проекты на предприятиях повышают шансы найти работу после выпуска.

«Когда я только начинал искать колледж, я сомневался между двумя учреждениями. Одно обещало теоретическую базу, а другое — стажировку в IT-отделе ростовской компании. В итоге я выбрал второе. В процессе обучения заметил, что благодаря наставничеству от практикующего инженера я научился не только писать код, но и понимать, как моя работа вписывается в общую структуру IT-отдела. Это сэкономило мне месяцы адаптации на первой работе», — добавил студент.

Специалисту по информационным системам важно развивать аналитическое мышление, внимательность и умение работать в команде. Выбирая колледж, убедитесь, что программа учит этим навыкам. Проанализируйте все аспекты обучения — программу, практику, преподавателей и связи с работодателями. Это поможет принять взвешенное решение для старта в IT-сфере в Ростове-на-Дону.