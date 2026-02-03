Машины застревают в снегу, трамваи не ходят, пробки 10 баллов. Мощный снегопад парализовал движение в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону выпало рекордное количество снега. Произошел транспортный коллапс, люди толкали автобусы и не могли добраться до дома

2 февраля Ростовскую область накрыла непогода. В столице Дона побит 60-летний рекорд дня по количеству выпавших осадков. Предыдущий был установлен 2 февраля 1965 года: тогда выпало 16 мм осадков. В 2026 году такое количество снега насыпало за 12 часов. Всего за сутки в Ростове выпало 20 см снега.



Отметим, что в МЧС региона предупредили о сильных осадках еще 31 января. Днем 2 февраля мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что городские дороги обработали от льда, а на улицы вышла снегоуборочная техника.

Однако метель вызвала транспортный коллапс на дорогах всего региона. Снежный апокалипсис не обошел и Ростов-на-Дону: движение парализовали десятибалльные пробки, такси подорожало, а транспорт застревал в сугробах. Жители толкали автобусы, легковые автомобили и пытались добраться домой шесть-семь часов.



Собрали фото и видео ростовских улиц из соцсетей:

По словам жителей региона, 3 февраля ситуация на дорогах почти не изменилась. Ростовчане стали жаловаться на нечищеные улицы в телеграм-канал мэрии, однако за это их стали блокировать.

Помимо этого, как сообщил портал «Ростовский городской транспорт», 3 февраля в Ростове-на-Дону из-за последствий непогоды перестали работать трамваи и троллейбусы, так как линии не почистили от снега.



Мэр Скрябин заявил, что в связи с снегопадом в городских школах ввели режим свободного посещения.



Несмотря на сложную метеорологическую обстановку, жители Дона делятся шуточными видео в телеграм-каналах: