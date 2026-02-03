Более 600 жителей Краснодарского края получили травмы во время январского гололеда

2 февраля министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил в своем телеграм-канале, что в январе свыше 600 жителей региона обратились в Краевую клиническую больницу с травмами от падения на льду. Сколько человек получили повреждения в Краснодаре — врач не уточнил. Он напомнил о мерах предосторожности и заявил, что в край снова вернулась непогода — дождь со снегом и гололед.

«Если вам не удалось избежать падения, не поднимайтесь сразу. В состоянии шока боль может прийти не сразу, поэтому важно оценить свое состояние. Если вы чувствуете сильную боль, онемение или не можете пошевелить конечностью, вызовите скорую», — написал министр.

Также Филиппов посоветовал жителям одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения. Его признаки — озноб, сонливость, бледность кожи, замедленная речь, спутанность сознания. При таких симптомам необходимо зайти в тепло и выпить теплой воды. Если не получается отогреться — вызвать скорую помощь. Переохлаждение особенно опасно для пожилых людей и детей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей.



Напомним, что из-за прошлого гололеда на дорогах Краснодара произошло 130 ДТП. Только за три дня непогоды более 120 горожан получили травмы. В «ЕДДС» советовали краснодарцам передвигаться по улицам «небольшими скользящими шажками на слегка согнутых ногах, наступая на всю подошву».