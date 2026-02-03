В Краснодаре в кино покажут «Сумерки». Фильм выйдет в прокат в преддверии Дня влюбленных

В Краснодаре с 12 февраля в прокат выходит первая часть вампирской саги «Сумерки». Фильм будут показывать под другим названием (16+)

«Нет ничего важнее семьи. Ради семьи ты совершаешь непростой выбор. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно», — говорится в описании анонса.

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила , что с 12 февраля в кино будут показывать фильм «Сумерки» под другим названием — «Семейное».

Первая часть знаменитой франшизы по одноименному роману Стефани Майер вышла в 2008 году. Лента в жанре романтического фэнтези рассказывает о 17-летней Белле Свон, которая переезжает из солнечной Аризоны в дождливый городок Фокс в штате Вашингтон, чтобы жить с отцом. В новой школе она замечает загадочных братьев и сестер Калленов. Особенно ее манит Эдвард. Постепенно выясняется, что Каллены — вампиры.

На момент написания новости сеансы доступны только в кинотеатре «Монитор» в ТРЦ «СБС Мегамолл». Цены начинаются от 510 рублей, в выходные дни — от 550 рублей).