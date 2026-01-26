В 2025 году в России продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов. Это самая высокая динамика спроса с 2022 года

В России рекордно выросли продажи антидепрессантов. Спрос на препараты растет уже седьмой год

25 января «РБК» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group сообщил, что в 2025 году объем продаж антидепрессантов в российских аптеках вырос на 24% по сравнению с 2024 годом.

Всего в 2025 году продали 22,3 млн упаковок препаратов на 20,5 млрд рублей. В денежном эквиваленте показатель тоже вырос — на 36% по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, это самая высокая динамика после 2022 года — тогда прирост составил 42% в упаковках и 66% в деньгах.

По словам DSM Group, прирост объема продаж отмечается с 2019 года. Тогда россияне купили 8,4 млн упаковок на 4,7 млрд рублей.

Самыми продаваемыми антидепрессантами эксперты называют «Золофт», «Амитриптилин», «Флуоксетин», «Эсциталопрам», «Триттико», «Ципралекс» и другие.

Клинический психолог и методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова рассказала, что рост продаж антидепрессантов связан с учащением походов к врачам для выявления депрессии.