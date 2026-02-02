«Терпение — неизменное состояние тех, кто на высоте». Сбер рассказал историю успеха ювелирного бренда из Ростова-на-Дону

Ко Дню ювелира Сбер рассказал о пути донского бренда украшений

Ко дню ювелира, который ежегодно отмечают 31 января, банк и Ювелирный дом «Нефрит» поделились историей зарождения бизнеса, достигшего отметки в миллион изготовленных украшений.

Ювелирный дом «Нефрит» работает на рынке больше 20 лет. Его изделия продают в более чем 300 точках по России и странам СНГ. За эти годы бренд создал свыше миллиона украшений, делая ставку на ручную работу, авторский дизайн и качество.

Любовь к ювелирному делу основательнице компании Лилит Даниелян привил отец — художник-ювелир. Он создавал украшения вручную и сам гранил камни. Этот подход — от идеи до готового изделия — лег в основу философии бренда.

«Настоящий ювелир — это тот, кто сам нарисовал эскиз, сам поточил камень и сделал это изделие собственноручно в единственном экземпляре. Так говорил мой отец, обсуждая со мной каждую новую модель украшений, и эти слова я вспоминаю до сих пор. Для меня ювелирное дело — это прежде всего искусство, требующее терпения, высокой цели и абсолютной вовлеченности. Именно терпение — неизменное состояние тех, кто на высоте. Это мой девиз, которому я следую на протяжении всей жизни. Четкая цель, трудолюбие, поддержка близких и сильная команда сотрудников — вот главные столпы, на которые я опираюсь в управлении ювелирным производством», — поделилась основатель и руководитель «Нефрита» Лилит Даниелян.

Компания помогает готовить кадры для отрасли. На производстве проходят практику студенты Донского государственного технического и Южного федерального университетов. «Нефрит» регулярно проводит экскурсии, показывая полный цикл создания украшений.

«К нам на экскурсии приходят не только студенты, изучающие ювелирное дело, но и самые юные мечтатели. В прошлом году у нас в гостях побывал Даниил, 10-летний мальчик, мечтающий стать ювелиром. Мы пригласили его на производство, чтобы легко и интересно рассказать о сложном процессе создания каждого украшения, показать всю силу ювелирного мастерства и дать возможность ощутить ценность работы наших мастеров», — рассказала Лилит Даниелян.

Один из запомнившихся проектов — новогодний корпоративный заказ. Мастера создали серию миниатюрных украшений-лошадок, символизирующих наступивший год. Изделие получилось универсальным: это и статуэтка, и подвеска, и елочное украшение. Работа потребовала высокой точности и нестандартных решений.

Сбер как финансовый и технологичный партнер сопровождал компанию на всех этапах развития бизнеса.

«Для нас большая честь быть партнером таких увлеченных своим делом предпринимателей, как команда Ювелирного дома «Нефрит». Поддержка малого и среднего бизнеса, особенно с глубокой экспертизой и собственным производством — один из наших ключевых приоритетов в регионе. Мы поддерживаем донские компании комплексно: от кредитных решений и расчетно-кассового обслуживания до цифровых решений и сервисов. Это позволяет предпринимателям сосредоточиться на качестве продукции и развитии бизнеса, не отвлекаясь на рутинные задачи. А в ювелирном бизнесе особенно важно фокусироваться на главном — создании качественных украшений, которые дарят настоящие эмоции и исполняют мечты. В Ростовской области мы поддерживаем более 250 предпринимателей, развивающих ювелирное искусство. Объем их финансовой поддержки в Сбере на текущий момент превышает 50 млн рублей», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

