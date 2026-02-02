«Терпение — неизменное состояние тех, кто на высоте». Сбер рассказал историю успеха ювелирного бренда из Ростова-на-Дону
Ко Дню ювелира Сбер рассказал о пути донского бренда украшений
Ко дню ювелира, который ежегодно отмечают 31 января, банк и Ювелирный дом «Нефрит» поделились историей зарождения бизнеса, достигшего отметки в миллион изготовленных украшений.
Ювелирный дом «Нефрит» работает на рынке больше 20 лет. Его изделия продают в более чем 300 точках по России и странам СНГ. За эти годы бренд создал свыше миллиона украшений, делая ставку на ручную работу, авторский дизайн и качество.
Любовь к ювелирному делу основательнице компании Лилит Даниелян привил отец — художник-ювелир. Он создавал украшения вручную и сам гранил камни. Этот подход — от идеи до готового изделия — лег в основу философии бренда.
«Настоящий ювелир — это тот, кто сам нарисовал эскиз, сам поточил камень и сделал это изделие собственноручно в единственном экземпляре. Так говорил мой отец, обсуждая со мной каждую новую модель украшений, и эти слова я вспоминаю до сих пор. Для меня ювелирное дело — это прежде всего искусство, требующее терпения, высокой цели и абсолютной вовлеченности. Именно терпение — неизменное состояние тех, кто на высоте. Это мой девиз, которому я следую на протяжении всей жизни. Четкая цель, трудолюбие, поддержка близких и сильная команда сотрудников — вот главные столпы, на которые я опираюсь в управлении ювелирным производством», — поделилась основатель и руководитель «Нефрита» Лилит Даниелян.
Компания помогает готовить кадры для отрасли. На производстве проходят практику студенты Донского государственного технического и Южного федерального университетов. «Нефрит» регулярно проводит экскурсии, показывая полный цикл создания украшений.
«К нам на экскурсии приходят не только студенты, изучающие ювелирное дело, но и самые юные мечтатели. В прошлом году у нас в гостях побывал Даниил, 10-летний мальчик, мечтающий стать ювелиром. Мы пригласили его на производство, чтобы легко и интересно рассказать о сложном процессе создания каждого украшения, показать всю силу ювелирного мастерства и дать возможность ощутить ценность работы наших мастеров», — рассказала Лилит Даниелян.
Один из запомнившихся проектов — новогодний корпоративный заказ. Мастера создали серию миниатюрных украшений-лошадок, символизирующих наступивший год. Изделие получилось универсальным: это и статуэтка, и подвеска, и елочное украшение. Работа потребовала высокой точности и нестандартных решений.
Сбер как финансовый и технологичный партнер сопровождал компанию на всех этапах развития бизнеса.
«Для нас большая честь быть партнером таких увлеченных своим делом предпринимателей, как команда Ювелирного дома «Нефрит». Поддержка малого и среднего бизнеса, особенно с глубокой экспертизой и собственным производством — один из наших ключевых приоритетов в регионе. Мы поддерживаем донские компании комплексно: от кредитных решений и расчетно-кассового обслуживания до цифровых решений и сервисов. Это позволяет предпринимателям сосредоточиться на качестве продукции и развитии бизнеса, не отвлекаясь на рутинные задачи. А в ювелирном бизнесе особенно важно фокусироваться на главном — создании качественных украшений, которые дарят настоящие эмоции и исполняют мечты. В Ростовской области мы поддерживаем более 250 предпринимателей, развивающих ювелирное искусство. Объем их финансовой поддержки в Сбере на текущий момент превышает 50 млн рублей», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Ко Дню ювелира специалисты «Нефрита» дали несколько советов по выбору и уходу за украшениями.
Как выбрать подарок? Если покупаете кольцо в подарок, постарайтесь узнать размер пальца. Если это невозможно, оцените размер по другим украшениям. Учитывайте и повод — день рождения, годовщина или просто сюрприз. Консультанты в салонах всегда помогут с выбором.
Как отличить настоящий металл? Обращайте внимание на пробу — ее ставят на каждое качественное изделие. Настоящие драгоценные металлы обычно тяжелее подделок.
Какой должна быть гарантия? Многие салоны, включая «Нефрит», предоставляют так называемую «пожизненную гарантию» на дефекты, проявившиеся при транспортировке или носке: трещины, поломки, потерю камней. Это возможно благодаря строгому контролю качества на всех этапах производства. Большинство компаний также предлагают услуги ремонта и обслуживания украшений.