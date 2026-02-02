«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка». Жители Краснодара жалуются на большие счета за коммуналку в январе

В январе краснодарцы получили коммунальные квитанции с большими суммами. Больше всего взлетели счета за электричество

В конце января в социальных сетях жители Краснодара пожаловались на большие счета за коммунальные услуги в январе 2026 года.

Например, одна из жительниц рассказала, что ей пришла квитанция на сумму более 7 тыс. рублей на однокомнатную квартиру. Однако в декабре 2025 года девушка заплатила около 4 тыс. рублей.

Другая жительница рассказала Юга.ру, что ей пришла квитанция на электроэнергию с суммой в 32 тыс. рублей. При этом в декабре 2025 года сумма составляла 7 тыс. рублей.

«У меня частный дом, три комнаты. Приходило сообщение на почту о повышении тарифа, но я никак не ожидала, что повысится на столько! Это неподъемная сумма для меня, 32 000 в месяц за электричество — это обдираловка», — рассказала девушка.

Женщина отметила, что такая сумма вышла из-за отопления дома теплыми полами: «другого отопления в доме просто нет, а в январе было холодно».

Она пыталась звонить в «ТНС Энерго», чтобы разобраться, однако звонок все время сбрасывается. Девушка оставила обращение на сайте, но его рассмотрят только в течение 30 дней.

Еще одна краснодарка рассказала Юга.ру, что в январе ей пришла квитанция на электричество на сумму 38 тыс. рублей, однако в декабре платеж составлял 18 тыс. рублей. О повышении женщину не предупредили.