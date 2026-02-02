«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка». Жители Краснодара жалуются на большие счета за коммуналку в январе
В январе краснодарцы получили коммунальные квитанции с большими суммами. Больше всего взлетели счета за электричество
В конце января в социальных сетях жители Краснодара пожаловались на большие счета за коммунальные услуги в январе 2026 года.
Например, одна из жительниц рассказала, что ей пришла квитанция на сумму более 7 тыс. рублей на однокомнатную квартиру. Однако в декабре 2025 года девушка заплатила около 4 тыс. рублей.
Другая жительница рассказала Юга.ру, что ей пришла квитанция на электроэнергию с суммой в 32 тыс. рублей. При этом в декабре 2025 года сумма составляла 7 тыс. рублей.
«У меня частный дом, три комнаты. Приходило сообщение на почту о повышении тарифа, но я никак не ожидала, что повысится на столько! Это неподъемная сумма для меня, 32 000 в месяц за электричество — это обдираловка», — рассказала девушка.
Женщина отметила, что такая сумма вышла из-за отопления дома теплыми полами: «другого отопления в доме просто нет, а в январе было холодно».
Она пыталась звонить в «ТНС Энерго», чтобы разобраться, однако звонок все время сбрасывается. Девушка оставила обращение на сайте, но его рассмотрят только в течение 30 дней.
Еще одна краснодарка рассказала Юга.ру, что в январе ей пришла квитанция на электричество на сумму 38 тыс. рублей, однако в декабре платеж составлял 18 тыс. рублей. О повышении женщину не предупредили.
«Такой новогодний подарочек»:
По ее словам, в управляющей компании заявили, что в 2024 году вышел указ, по которому потребление свыше 1000 кВтч в месяц будет начисляться по повышенному тарифу. Однако по истории платежей за 2025 год видно, что за такое же потребление цена была ниже на 20 тыс. рублей.
Другая девушка сообщила в социальных сетях, что за январь ей пришла квитанция с суммой 23 тыс. рублей, а ее соседям — с 47 тыс. рублей. По ее словам, энергосбытовая компания «НЭСК» перевела жителей на другой тариф без их ведома.
«Ранее мы были на одном тарифе и все было минимально и правильно, так как у нас нет газа. А теперь они посчитали по завышенным ценам — так, будто у нас есть газ. Теперь пойду разбираться, почему так вышло, и добиваться перерасчета», — рассказала женщина.
Отметим, что с 1 января 2025 года ФАС установила три диапазона потребления электроэнергии, от которых зависит стоимость. Однако, чтобы преодолеть первый диапазон, необходимо потратить 3900 кВтч в месяц, второй — 6000 кВтч в месяц.
Известно, что с 1 января 2026 года по всей стране плата за ЖКУ повысилась на 1,7%, но сложившуюся ситуацию нельзя объяснить этим повышением.
30 января государственная управляющая компания «Краснодар» объяснила, почему жителям пришли квитанции с большими счетами. Однако данные УК касаются теплоэнергии, а не электричества.
Расчетный период начислений за январь составил 35 дней — с 19 декабря по 22 января, что увеличило объем тепловой энергии. За декабрь расчетный период составлял 26 дней.
Помимо этого, с 1 января 2026 года плата за тепловую энергию увеличилась — теперь она составляет 2860,80 руб./Гкал. В 2025 году сумма составляла 2812,98 руб./Гкал.
Также в компании отметили, что среднемесячная температура воздуха в январе составила -0,17 °С, тогда как в декабре она была 5,7 °С. Таким образом, низкая температура привела к увеличению температуры подающего теплоносителя и увеличению объемов тепловой энергии.
Как писали Юга.ру, с 1 марта в Краснодарском крае можно будет оплачивать коммуналку позже.