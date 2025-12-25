«Такой новогодний подарочек». Жителям ЮМР в Краснодаре пришла коммуналка в 3,7 млн рублей

Краснодарцы пожаловались на некорректные счета за ЖКУ, которые им пришли за декабрь. Власти заявили, что это ошибка

24 декабря жители Юбилейного микрорайона Краснодара пожаловались в соцсетях, что управляющая компания выставила им счет за ЖКУ на сумму 3,7 млн рублей. Такая сумма за декабрь отобразилась в мобильном приложении.



В МЦУ краевого центра отреагировали на происшествие и сообщили, что это связано с техническим сбоем в системе банка, а УК такие счета не выставляла.