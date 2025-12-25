«Такой новогодний подарочек». Жителям ЮМР в Краснодаре пришла коммуналка в 3,7 млн рублей
Краснодарцы пожаловались на некорректные счета за ЖКУ, которые им пришли за декабрь. Власти заявили, что это ошибка
24 декабря жители Юбилейного микрорайона Краснодара пожаловались в соцсетях, что управляющая компания выставила им счет за ЖКУ на сумму 3,7 млн рублей. Такая сумма за декабрь отобразилась в мобильном приложении.
В МЦУ краевого центра отреагировали на происшествие и сообщили, что это связано с техническим сбоем в системе банка, а УК такие счета не выставляла.
В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги:
Краснодарцы прокомментировали происшествие в соцсетях:
- «Ничего себе технический сбой».
- «Автооплата была подключена, интересно?»
- «Мне тоже такая же сумма пришла».
- «Потому что храм не хотим, вот и они нам и прислали».
- «Такой новогодний подарочек. Только что из РЭПа. Там непрекращающийся поток ошарашенных жителей. Бедные сотрудники РЭП начисто потеряли чувство юмора, отбиваясь от вопрошающих «За что?»
