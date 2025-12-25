«Такой новогодний подарочек». Жителям ЮМР в Краснодаре пришла коммуналка в 3,7 млн рублей

Краснодарский край

  • © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com
    © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com

Краснодарцы пожаловались на некорректные счета за ЖКУ, которые им пришли за декабрь. Власти заявили, что это ошибка

24 декабря жители Юбилейного микрорайона Краснодара пожаловались в соцсетях, что управляющая компания выставила им счет за ЖКУ на сумму 3,7 млн рублей. Такая сумма за декабрь отобразилась в мобильном приложении. 

В МЦУ краевого центра отреагировали на происшествие и сообщили, что это связано с техническим сбоем в системе банка, а УК такие счета не выставляла. 

В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги:

Краснодарцы прокомментировали происшествие в соцсетях:

  • «Ничего себе технический сбой».
  • «Автооплата была подключена, интересно?»
  • «Мне тоже такая же сумма пришла».
  • «Потому что храм не хотим, вот и они нам и прислали».
  • «Такой новогодний подарочек. Только что из РЭПа. Там непрекращающийся поток ошарашенных жителей. Бедные сотрудники РЭП начисто потеряли чувство юмора, отбиваясь от вопрошающих «За что?»

Ранее Юга.ру писали, что южан предупредили о новой волне мошенничества в сфере ЖКХ с поддельными квитанциями и звонками от «УК».

