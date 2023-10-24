В Краснодарском крае суд изъял в пользу государства имущество концерна «Покровский»

Имущество бенефициаров концерна «Покровский» передадут государству. Это около 500 млн рублей

Лабинский городской суд постановил изъять в пользу государства имущество бенефициаров концерна «Покровский» Коровайко и Чебанова. Также под решение суда попали связанные с ними юридические и физические лица, пишет ТАСС.

По данным СМИ, в собственность государства обращены сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по строительству недвижимости и производству электрооборудования. Общая стоимость активов составляет около 500 млн рублей.