В Краснодарском крае суд изъял в пользу государства имущество концерна «Покровский»

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Имущество бенефициаров концерна «Покровский» передадут государству. Это около 500 млн рублей

Лабинский городской суд постановил изъять в пользу государства имущество бенефициаров концерна «Покровский» Коровайко и Чебанова. Также под решение суда попали связанные с ними юридические и физические лица, пишет ТАСС.

По данным СМИ, в собственность государства обращены сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по строительству недвижимости и производству электрооборудования. Общая стоимость активов составляет около 500 млн рублей. 

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Собеседник ТАСС уточнил, что Коровайко и Чебанов находятся в международном розыске. Их подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также организации межрегионального преступного сообщества.

Отметим, концерн «Покровский» объединяет более 35 компаний ЮФО. Приоритетной сферой является аграрный бизнес. 

Ранее Юга.ру писали, что Московский суд отменил изъятие санаториев на Кавминводах в пользу государства. 

Суд

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