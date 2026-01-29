В Госдуме РФ опровергли отмену бакалавриата и магистратуры с сентября 2026 года

В Госдуме опровергли переход на новую модель высшего образования с нового учебного года

Предыстория: 29 января зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева партии «Новые люди» сообщила «РИА Новости», что в России с сентября 2026 года форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены. Вместо них введут базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет и специализированное высшее образование продолжительностью один-три года.

Позже Ксения Горячева опровергла эту информацию в своем телеграм-канале и заявила, что СМИ неверно ее поняли. По ее словам, масштабного перехода в этом учебном году не будет, однако систему протестируют в 11 вузах.



«Отставить панику! С 1 сентября никакого масштабного перехода не будет! Редко, но бывает, что с журналистами друг друга неправильно понимаем. Зато какое бодрое утро у всех получилось. Сразу работа закипела», — написала парламентарий.

В пилотную программу по переходу на новую модель образования вошли: Дальневосточный федеральный университет;

Московский городской педагогический университет,

Московский государственный технический университет имени Баумана (национальный исследовательский университет);

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет);

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова;

Российский университет транспорта;

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;

Ставропольский государственный аграрный университет;

Тюменский государственный университет;

Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина;

Южный федеральный университет. Напомним, что в 2022 году Россия вышла из Болонского процесса. В мае 2023 года президент РФ подписал указ о проведении пилотного проекта по внедрению новой системы образования. Его реализовали в шести вузах: Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете.