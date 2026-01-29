В России отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном году

В Госдуме рассказали о переходе вузов на новую систему образования в 2026 году

29 января зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева партии «Новые люди» сообщила, что в России в 2026/2027 учебном году форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены. Вместо них введут базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет и специализированное высшее образование продолжительностью один-три года.

По словам Горячевой, новая система наиболее важна для инженерных и научных направлений, так как эти профессии требуют более глубокой подготовки, которая может не укладываться в четыре года. Как подчеркнула депутат, «цель изменений — не переписать стандарты, сделать образование работающим».

«Рынок труда сегодня живет в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается сильнее. Выпускник учится четыре-шесть лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в ВУЗах не всегда гибкие, не успевают обновляться. Новая модель дает университетам больше свободы выстраивать программы под реальные запросы, но не теряя фундаментальности», — заявила парламентарий.

Горячева отметила, что студенты, которые уже учатся, закончат вузы по предыдущим программам. Система коснется абитуриентов с 2026–2027 учебного года.

Напомним, что в России в 2025 году 63% учеников решили уйти из школы после 9 класса для получения среднего профобразования.

Как писали Юга.ру, вузы Краснодара подняли цены на обучение. Больше всего подорожала учеба в КубГМУ — до 465 тыс. рублей в год.

