Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга займов наличными

Кредит банка Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших займов наличными в 2025 году

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения крупных российских банков по размеру кредитного портфеля на 1 декабря 2025 года.

При составлении рейтинга эксперты учли все накопленные в ежемесячных исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры кредитов наличными.

Портал изучил:

  • размер процентной ставки;
  • сумму и срок кредитования;
  • полную стоимость кредита;
  • требования к залогу и страхованию;
  • возможность онлайн-оформления и досрочного погашения кредита.

