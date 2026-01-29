Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга займов наличными
Кредит банка Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших займов наличными в 2025 году
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения крупных российских банков по размеру кредитного портфеля на 1 декабря 2025 года.
При составлении рейтинга эксперты учли все накопленные в ежемесячных исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры кредитов наличными.
Портал изучил:
- размер процентной ставки;
- сумму и срок кредитования;
- полную стоимость кредита;
- требования к залогу и страхованию;
- возможность онлайн-оформления и досрочного погашения кредита.
