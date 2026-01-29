Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга займов наличными

Кредит банка Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших займов наличными в 2025 году

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения крупных российских банков по размеру кредитного портфеля на 1 декабря 2025 года.



При составлении рейтинга эксперты учли все накопленные в ежемесячных исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры кредитов наличными.

Портал изучил: размер процентной ставки;

сумму и срок кредитования;

полную стоимость кредита;

требования к залогу и страхованию;

возможность онлайн-оформления и досрочного погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.