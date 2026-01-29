Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза
За 2025 год банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей. Из них 18,6 млрд рублей выдали на покупку жилья на первичном рынке
Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 1 января 2025 года) до 157,3 млрд рублей (на 1 января 2026 года).
Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам банка. Его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом — до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе «Семейной ипотеки» за указанный период составили 14,7 млрд рублей.
2026 год Уралсиб начал с январского снижения ставок по рыночным ипотечным программам. Кредит на покупку строящегося или готового жилья теперь можно получить по ставке от 18,79% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,987-33,061% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 19,49% (ПСК 19,698-38,901% годовых).
