Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза

За 2025 год банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей. Из них 18,6 млрд рублей выдали на покупку жилья на первичном рынке

Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 1 января 2025 года) до 157,3 млрд рублей (на 1 января 2026 года).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам банка. Его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом — до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе «Семейной ипотеки» за указанный период составили 14,7 млрд рублей.