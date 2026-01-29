В Сириусе планируют построить самую длинную подвесную тропу в Европе за 7,1 млрд рублей
Власти Сириуса планируют создать два пешеходных экомаршрута, которые станут альтернативой загруженной набережной
29 января издание «РБК» со ссылкой на пресс-службу Сириуса сообщило, что в федеральной территории хотят создать самую длинную подвесную тропу из двух экомаршрутов стоимостью 7,1 млрд рублей. Она станет альтернативой перегруженной приморской набережной.
Тропа будет состоять из двух маршрутов, которые соединят западную и восточную часть Сириуса.
Первый маршрут пройдет от Орнитологического парка до дендропарка «Южные культуры». Протяженность составит 10,8 км — это будет самая длинная подвесная тропа в Европе.
В Сириусе планируют построить канатную дорогу:
Второй маршрут — «Речной» — пройдет через весь Сириус, сеодинив реки Мзымту и Псоу. Протяженность — 7,5 км.
По словам пресс-службы, тропой смогут пользоваться до 12 тыс. человек каждый день. Также власти отметили, что маршруты будут пролегать рядом со строящимся кампусом Научно-технологического университета «Сириус».
Как писали Юга.ру, в Сириусе летом 2026 года планируют открыть пассажирский морпорт.