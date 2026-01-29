В Сириусе планируют построить самую длинную подвесную тропу в Европе за 7,1 млрд рублей

Власти Сириуса планируют создать два пешеходных экомаршрута, которые станут альтернативой загруженной набережной

29 января издание «РБК» со ссылкой на пресс-службу Сириуса сообщило, что в федеральной территории хотят создать самую длинную подвесную тропу из двух экомаршрутов стоимостью 7,1 млрд рублей. Она станет альтернативой перегруженной приморской набережной.

Тропа будет состоять из двух маршрутов, которые соединят западную и восточную часть Сириуса.

Первый маршрут пройдет от Орнитологического парка до дендропарка «Южные культуры». Протяженность составит 10,8 км — это будет самая длинная подвесная тропа в Европе.