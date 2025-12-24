В Сириусе планируют построить канатную дорогу. Она соединит морскую набережную и национальный парк

Власти Сириуса планируют строительство канатной дороги. Ее протяженность — 2,2 км, а время в пути составит 11 минут

На сайте федеральной налоговой службы России Юга.ру нашли документ о создании юридического лица. В нем указано 92 вида деятельности, которые сможет осуществлять компания. Основным является перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы.

19 декабря телеграм-канал «Южные гедонисты» сообщил , что в федеральной территории Сириус планируют строительство канатной дороги. В доказательство сообщество привело скриншот документа о регистрации ООО «Канатная дорога «Сириус» от 12 декабря.

Также о планах создания канатной дороги заявил глава Сириуса Дмитрий Плишкин на прямом эфире в честь пятилетия федеральной территории. Он назвал проект «уникальным» и «сложным».

По словам Плишкина, канатная дорога будет проходить над железной дорогой, орнитологическим парком и другими объектами. По данным, представленным в презентации, нижняя станция фуникулера будет располагаться на морской набережной, верхняя — в национальном парке. Канатная дорога сможет обслуживать до 2 млн. человек в год, ее протяженность составит 2,2 км, а время в пути — 11 минут.

Она сможет стать альтернативой другим видам транспорта: