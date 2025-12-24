В Сириусе планируют построить канатную дорогу. Она соединит морскую набережную и национальный парк

Краснодарский край

  • Дмитрий Плишкин на прямом эфире в честь пятилетия Сириуса © Скриншот видео со страницы «ВКонтакте» «Сириус. Будущее страны»
    Дмитрий Плишкин на прямом эфире в честь пятилетия Сириуса © Скриншот видео со страницы «ВКонтакте» «Сириус. Будущее страны»

Власти Сириуса планируют строительство канатной дороги. Ее протяженность — 2,2 км, а время в пути составит 11 минут

19 декабря телеграм-канал «Южные гедонисты» сообщил, что в федеральной территории Сириус планируют строительство канатной дороги. В доказательство сообщество привело скриншот документа о регистрации ООО «Канатная дорога «Сириус» от 12 декабря. 

На сайте федеральной налоговой службы России Юга.ру нашли документ о создании юридического лица. В нем указано 92 вида деятельности, которые сможет осуществлять компания. Основным является перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы. 

Владельцами организации выступают две компании — 74% акций принадлежит ООО «Московские канатные дороги», 26% — фонду «Таланты и Успех». 

  • Выписка документа о создании ООО «Канатная дорога «Сириус» © Скриншот с сайта ФНС России
    Выписка документа о создании ООО «Канатная дорога «Сириус» © Скриншот с сайта ФНС России

Читайте также:

Также о планах создания канатной дороги заявил глава Сириуса Дмитрий Плишкин на прямом эфире в честь пятилетия федеральной территории. Он назвал проект «уникальным» и «сложным».

По словам Плишкина, канатная дорога будет проходить над железной дорогой, орнитологическим парком и другими объектами. По данным, представленным в презентации, нижняя станция фуникулера будет располагаться на морской набережной, верхняя — в национальном парке. Канатная дорога сможет обслуживать до 2 млн. человек в год, ее протяженность составит 2,2 км, а время в пути — 11 минут. 

Она сможет стать альтернативой другим видам транспорта:

  • личному автомобилю, на котором дорога до верхней станции составит 20 минут;
  • общественному транспорту, на котором добираться до верхней станции около 45 минут. 

Как писали Юга.ру, в Сириусе могут появиться платные дороги. Стоимость проезда будут определять власти.

