В Сириусе планируют построить канатную дорогу. Она соединит морскую набережную и национальный парк
Власти Сириуса планируют строительство канатной дороги. Ее протяженность — 2,2 км, а время в пути составит 11 минут
19 декабря телеграм-канал «Южные гедонисты» сообщил, что в федеральной территории Сириус планируют строительство канатной дороги. В доказательство сообщество привело скриншот документа о регистрации ООО «Канатная дорога «Сириус» от 12 декабря.
На сайте федеральной налоговой службы России Юга.ру нашли документ о создании юридического лица. В нем указано 92 вида деятельности, которые сможет осуществлять компания. Основным является перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы.
Владельцами организации выступают две компании — 74% акций принадлежит ООО «Московские канатные дороги», 26% — фонду «Таланты и Успех».
Также о планах создания канатной дороги заявил глава Сириуса Дмитрий Плишкин на прямом эфире в честь пятилетия федеральной территории. Он назвал проект «уникальным» и «сложным».
По словам Плишкина, канатная дорога будет проходить над железной дорогой, орнитологическим парком и другими объектами. По данным, представленным в презентации, нижняя станция фуникулера будет располагаться на морской набережной, верхняя — в национальном парке. Канатная дорога сможет обслуживать до 2 млн. человек в год, ее протяженность составит 2,2 км, а время в пути — 11 минут.
Она сможет стать альтернативой другим видам транспорта:
- личному автомобилю, на котором дорога до верхней станции составит 20 минут;
- общественному транспорту, на котором добираться до верхней станции около 45 минут.
Как писали Юга.ру, в Сириусе могут появиться платные дороги. Стоимость проезда будут определять власти.