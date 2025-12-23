В Сириусе летом 2026 года планируют открыть пассажирский морпорт

22 декабря агентство ТАСС со ссылкой на главу администрации Сириуса Дмитрия Плишкина сообщило , что летом 2026 года на федеральной территории заработает морпорт. По его словам, терминал в Сириусе переоборудуют в пассажирский порт. После запуска морской гавани маршрут судна «Комета» Севастополь — Сочи продлят до Сириуса.

«В августе следующего года мы планируем запустить два экскурсионных и два транспортных маршрута. Планируется, что будет четыре корабля, которые будут осуществлять как туристические маршруты, так и работать в транспортном графике», — рассказал глава Сириуса.



Как отметил Плишкин, для запуска маршрутов специалисты производят четыре судна — два корабля «Соммерс» и два корабля «Котлин».

Также в 2030 году власти Сириуса планируют открыть международное морское сообщение с Абхазией, Грузией и Турцией. Ожидается, что за сезон маршрутами воспользуются до 100 тыс. человек.



Глава Сириуса заявил, что третий этап запуска порта в 2033 году подразумевает перевод маршрутов на электросуда. Это позволит сократить выбросы углекислого газа от водного транспорта до 30 тыс. тонн в год.



Напомним, что в начале ноября власти Краснодарского края не запустили паром Seabridge, прибывший из Трабзона в Сочи. 19 декабря стало известно, что Росморречфлот официально закрыл линию между Турцией и российским курортом. Власти объяснили это тем, что инфраструктура Сочи не готова к приему судна Seabridge.