В Сириусе летом 2026 года планируют открыть пассажирский морпорт
Глава администрации Сириуса рассказал подробности об открытии морпорта на курорте
22 декабря агентство ТАСС со ссылкой на главу администрации Сириуса Дмитрия Плишкина сообщило, что летом 2026 года на федеральной территории заработает морпорт.
По его словам, терминал в Сириусе переоборудуют в пассажирский порт. После запуска морской гавани маршрут судна «Комета» Севастополь — Сочи продлят до Сириуса.
«В августе следующего года мы планируем запустить два экскурсионных и два транспортных маршрута. Планируется, что будет четыре корабля, которые будут осуществлять как туристические маршруты, так и работать в транспортном графике», — рассказал глава Сириуса.
Как отметил Плишкин, для запуска маршрутов специалисты производят четыре судна — два корабля «Соммерс» и два корабля «Котлин».
Также в 2030 году власти Сириуса планируют открыть международное морское сообщение с Абхазией, Грузией и Турцией. Ожидается, что за сезон маршрутами воспользуются до 100 тыс. человек.
Глава Сириуса заявил, что третий этап запуска порта в 2033 году подразумевает перевод маршрутов на электросуда. Это позволит сократить выбросы углекислого газа от водного транспорта до 30 тыс. тонн в год.
Напомним, что в начале ноября власти Краснодарского края не запустили паром Seabridge, прибывший из Трабзона в Сочи. 19 декабря стало известно, что Росморречфлот официально закрыл линию между Турцией и российским курортом. Власти объяснили это тем, что инфраструктура Сочи не готова к приему судна Seabridge.
Как писали Юга.ру, в 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию. Стоимость путешествия — от 476 тыс. рублей.