Канализационный потоп. В Прикубанском округе Краснодара третьи сутки заливает перекресток

Краснодарский край

    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

В Краснодаре дорогу на улице 40-летия Победы затопило фекалиями после прорыва трубы

27 января жители Краснодара пожаловались в соцсетях на фекальный потоп на пересечении улиц 40-летия Победы и Героев-Разведчиков.

Утром 28 января телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отреагировал на сообщения горожан и со ссылкой на «Водоканал» заявил, что на месте произошел засор на сетях канализации диаметром 1,7 метра. На месте работают четыре единицы техники и 15 человек.

Однако, по словам краснодарцев, к вечеру 28 января аварию так и не устранили, а автомобилистов тошнило, пока они стояли в пробке на участке.

По данным Kub Mash, 29 января канализация продолжила топить перекресток. Жители ЖК «Бауинвест» рассказали СМИ, что коммунальные службы приезжали, но заткнуть течь не смогли. В краснодарском «Водоканале» на звонок Kub Mash ответили, что получили вторую заявку на этот адрес, но якобы «бригады не всегда работают в проблемном месте, а могут чинить что-то на станции».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до сентября 2026 года спроектируют еще один участок коллектора на Московской. На это выделили 54 млн рублей.

Город Дороги ЖКХ Инфраструктура Краснодар Экология

