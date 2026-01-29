Канализационный потоп. В Прикубанском округе Краснодара третьи сутки заливает перекресток

В Краснодаре дорогу на улице 40-летия Победы затопило фекалиями после прорыва трубы

27 января жители Краснодара пожаловались в соцсетях на фекальный потоп на пересечении улиц 40-летия Победы и Героев-Разведчиков.



Утром 28 января телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отреагировал на сообщения горожан и со ссылкой на «Водоканал» заявил, что на месте произошел засор на сетях канализации диаметром 1,7 метра. На месте работают четыре единицы техники и 15 человек.

«Фекальные фонтаны, ручьи и реки»: В 2024 году краснодарские активисты создали карту канализационных затоплений

Однако, по словам краснодарцев, к вечеру 28 января аварию так и не устранили, а автомобилистов тошнило, пока они стояли в пробке на участке.



По данным Kub Mash, 29 января канализация продолжила топить перекресток. Жители ЖК «Бауинвест» рассказали СМИ, что коммунальные службы приезжали, но заткнуть течь не смогли. В краснодарском «Водоканале» на звонок Kub Mash ответили, что получили вторую заявку на этот адрес, но якобы «бригады не всегда работают в проблемном месте, а могут чинить что-то на станции».