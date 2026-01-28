Осиновые колья, куклы вуду и руны. В 2025 году в России вырос спрос на 50% на магические атрибуты

В 2025 году россияне чаще покупали магические атрибуты и амулеты

28 января компания «Атол» сообщила, что в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 50% увеличился спрос на магические атрибуты. Данные продаж следуют из анализа организации, проведенном ко Дню колдунов на основании 5,7 млн чеков.

Наиболее востребованными стали обереги — спрос поднялся в 2,2 раза, а доля продаж составила 36%. При этом в среднем цена одного оберега составила 498 рублей — это на 33% дешевле, чем в 2024 году.

Самым популярным оберегом оказался осиновый кол — атрибут приобретали в 4 раза чаще других. Средняя стоимость кола снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 333 рубля.

Так, на маркетплейсах можно найти осиновый кол от 75 рублей за штуку. Некоторые из них идут «с заговором от шамана и поддержкой рода», другие работают как «помогатор» в борьбе с проблемами, трудными решениями и злом. Также есть осиновые колья, которые «закрывают рот сплетникам» и колы для похудения, «активированные мастером».