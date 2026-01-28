Осиновые колья, куклы вуду и руны. В 2025 году в России вырос спрос на 50% на магические атрибуты
В 2025 году россияне чаще покупали магические атрибуты и амулеты
28 января компания «Атол» сообщила, что в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 50% увеличился спрос на магические атрибуты. Данные продаж следуют из анализа организации, проведенном ко Дню колдунов на основании 5,7 млн чеков.
Наиболее востребованными стали обереги — спрос поднялся в 2,2 раза, а доля продаж составила 36%. При этом в среднем цена одного оберега составила 498 рублей — это на 33% дешевле, чем в 2024 году.
Самым популярным оберегом оказался осиновый кол — атрибут приобретали в 4 раза чаще других. Средняя стоимость кола снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 333 рубля.
Так, на маркетплейсах можно найти осиновый кол от 75 рублей за штуку. Некоторые из них идут «с заговором от шамана и поддержкой рода», другие работают как «помогатор» в борьбе с проблемами, трудными решениями и злом. Также есть осиновые колья, которые «закрывают рот сплетникам» и колы для похудения, «активированные мастером».
Спрос на карты таро и биолокационные рамки снизился на 5% и 7% соответственно, а на руны вырос — на 54%. Также по популярности лидирует стеклянный шар — спрос поднялся на 101%, а средняя стоимость наоборот уменьшилась на 41% до 528 рублей.
Полынь в 2025 году покупали в 2,6 раза чаще, чем в 2024 году, а интерес к куклам вуду поднялся на 63%. Популярность маятника для биолокации выросла на 63%, а черных свечей — на 8%. При этом средняя стоимость данных атрибутов снизилась на 5-11%.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года суд Каневского района привлек к административной ответственности «ведьму» Инну Май из станицы Стародеревянковской за демонстрацию сатанинской* символики.
*23 июля 2025 года Верховный суд России по иску Минюста и Генпрокуратуры признал экстремистскими и запретил сатанинские организации.