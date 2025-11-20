Краснодарку оштрафовали за экстремистскую символику на карте Таро

В Краснодаре карта Таро с изображением Бафомета стала основанием для штрафа

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она разместила фото карты из колоды Таро с изображением Бафомета — традиционной аллегорией темных сил. Он изображен на карте №15 старших арканов. Полиция усмотрела в этом символе и пентаграмме атрибутику запрещенного «Международного движения сатанистов»*.

28 октября Ленинский суд Краснодара вынес приговор в отношении Елены Даниловой. Женщина позиционирует себя как сертифицированного таролога и предлагает услуги гадания.

В суде Елена Данилова признала вину. Это стало смягчающим обстоятельством. В результате судья Станислав Буренко ограничился минимальной санкцией, предписанной административным кодексом, и назначил ей штраф в размере 1 тыс. рублей.

Карты Таро — колода из 78 карт, состоящая из 22 старших арканов и 56 младших арканов (четыре масти по 14 карт). Изначально возникли в XIV веке в Европе как разновидность азартной игры. Сейчас их используют для предсказаний и самопознания.

Приговор краснодарского суда гадалке Даниловой стал первым известным признанием в колоде Таро экстремистской символики, недавно запрещенной в РФ. Этот прецедент позволил журналистам написать о случившемся так: «Карты Таро в России признали экстремизмом».