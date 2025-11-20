Краснодарку оштрафовали за экстремистскую символику на карте Таро

Краснодарский край

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Краснодаре карта Таро с изображением Бафомета стала основанием для штрафа

28 октября Ленинский суд Краснодара вынес приговор в отношении Елены Даниловой. Женщина позиционирует себя как сертифицированного таролога и предлагает услуги гадания.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она разместила фото карты из колоды Таро с изображением Бафомета — традиционной аллегорией темных сил. Он изображен на карте №15 старших арканов. Полиция усмотрела в этом символе и пентаграмме атрибутику запрещенного «Международного движения сатанистов»*.

В суде Елена Данилова признала вину. Это стало смягчающим обстоятельством. В результате судья Станислав Буренко ограничился минимальной санкцией, предписанной административным кодексом, и назначил ей штраф в размере 1 тыс. рублей.

Карты Таро — колода из 78 карт, состоящая из 22 старших арканов и 56 младших арканов (четыре масти по 14 карт). Изначально возникли в XIV веке в Европе как разновидность азартной игры. Сейчас их используют для предсказаний и самопознания.

Приговор краснодарского суда гадалке Даниловой стал первым известным признанием в колоде Таро экстремистской символики, недавно запрещенной в РФ. Этот прецедент позволил журналистам написать о случившемся так: «Карты Таро в России признали экстремизмом». 

Как писали Юга.ру, в начале ноября суд Каневского района привлек к административной ответственности «ведьму» Инну Май из станицы Стародеревянковской за демонстрацию сатанинской* символики.

*23 июля Верховный суд России по иску Минюста и Генпрокуратуры признал экстремистскими и запретил сатанинские организации.

**«Русский добровольческий корпус» — запрещенная в России террористическая организация.

Краснодар Суд

