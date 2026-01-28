Уралсиб поздравил Кубанский институт профессионального образования с юбилеем

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iyn9
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Сотрудники банка Уралсиб поучаствовали в мероприятии, посвященном 10-летию Кубанского института профессионального образования

Банк Уралсиб является социальным партнером Кубанского института профессионального образования и сотрудничает с учреждением в сфере практик и стажировок.

Читайте также:

«Активное сотрудничество бизнеса и учебных заведений позволяет не только закреплять полученные знания на практике, но и формирует навыки работы в коллективе и дает понимание особенностей выбранного направления. За последние два года практику на базе филиала «Южный» прошли более 70 студентов направления «Банковское дело» Кубанского института профессионального образования. Приятно, что наша совместная работа дает возможность студентам Краснодарского края начать свою трудовую деятельности именно в Уралсибе», — рассказала исполнительный директор Макрорегиона Юг Ирина Зуй.

Помимо прохождения практики, в банке реализуют программу «Уралсиб. Ускорение». Стажировки в Уралсибе доступны круглогодично и предоставляют возможность приобрести опыт работы в финансовой сфере и других областях.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре Уралсиб подвел итоги программы повышения финансовой грамотности населения.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Образование Студенты Уралсиб Финансы

Новости

В Краснодаре в кино покажут «Шоссе в никуда» Дэвида Линча 1997 года
Осиновые колья, куклы вуду и руны. В 2025 году в России вырос спрос на 50% на магические атрибуты
В Госдуме запретили фотосъемки. Спикер беспокоится о сохранении психики фотографов
В окрестностях Новороссийска, Анапы и Утриша заметили стаи волков. Опасно ли ходить в лес?
В уставе Краснодара хотят изменить правила отставки мэра. Что известно о документе?
Погода в Краснодаре и крае: к концу рабочей недели воздух прогреется до +16 °С

Лента новостей

Реклама на сайте