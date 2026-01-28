Уралсиб поздравил Кубанский институт профессионального образования с юбилеем

Банк Уралсиб является социальным партнером Кубанского института профессионального образования и сотрудничает с учреждением в сфере практик и стажировок.

«Активное сотрудничество бизнеса и учебных заведений позволяет не только закреплять полученные знания на практике, но и формирует навыки работы в коллективе и дает понимание особенностей выбранного направления. За последние два года практику на базе филиала «Южный» прошли более 70 студентов направления «Банковское дело» Кубанского института профессионального образования. Приятно, что наша совместная работа дает возможность студентам Краснодарского края начать свою трудовую деятельности именно в Уралсибе», — рассказала исполнительный директор Макрорегиона Юг Ирина Зуй.

Помимо прохождения практики, в банке реализуют программу «Уралсиб. Ускорение». Стажировки в Уралсибе доступны круглогодично и предоставляют возможность приобрести опыт работы в финансовой сфере и других областях.