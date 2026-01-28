Кредит Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга выгодных займов на автомобили с пробегом

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iyn7
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Автокредит банка Уралсиб занял четвертое место в январском рейтинге наиболее выгодных займов на покупку машины с пробегом

Рейтинг подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели автокредитные продукты, размещенные на сайте со сроком на пять лет при первоначальном взносе в 26% от общей суммы покупки авто в 3,8 млн рублей.

При составлении рейтинга аналитики учли:

  • максимальную ставку;
  • срок и сумму кредитования;
  • условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления;
  • срок рассмотрения заявки;
  • перечень регионов предоставления кредита;
  • наличие штрафа за просрочку.

Читайте также:

Клиентам Уралсиба доступны различные программы, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, условия получения автокредитов и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте.

Как писали Юга.ру, бизнес-клиенты Уралсиба смогут размещать свою брендированную заставку в платежном терминале.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автомобили Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В детском саду Ростова-на-Дону воспитанников вывели на мороз, чтобы записать обращение в поддержку спезнаца «Ахмат». Заведующая заявила, что «никто не замерз»
Министр транспорта Кубани Переверзев вышел из СИЗО под подписку о невыезде
Напоминает планетарий. В краснодарском «Парке Облаков» открылось новое кафе Сергея Галицкого
Сотрудниц кубанских ЗАГСов обвиняют в продаже фальшивых «итальянских корней»
В Северском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали четыре частных дома
В Краснодарском крае введут рейтинг выполнения планов по рождаемости

Лента новостей

Реклама на сайте