Кредит Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга выгодных займов на автомобили с пробегом

Автокредит банка Уралсиб занял четвертое место в январском рейтинге наиболее выгодных займов на покупку машины с пробегом

Рейтинг подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели автокредитные продукты, размещенные на сайте со сроком на пять лет при первоначальном взносе в 26% от общей суммы покупки авто в 3,8 млн рублей.



При составлении рейтинга аналитики учли: максимальную ставку;

срок и сумму кредитования;

условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления;

срок рассмотрения заявки;

перечень регионов предоставления кредита;

наличие штрафа за просрочку.

Клиентам Уралсиба доступны различные программы, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, условия получения автокредитов и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте.