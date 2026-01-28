В окрестностях Новороссийска, Анапы и Утриша заметили стаи волков. Опасно ли ходить в лес?

19 января газета «Жизнь Абрау» сообщила, что слухи об обитании стаи волков в окрестностях Новороссийска, Абрау-Дюрсо и Анапы подтвердил главный инспектор Минприроды Краснодарского края Александр Сорокин. Животные на протяжении нескольких недель пугают местных жителей.

Сорокин изучил следы хищников и понял, что в стае семь волков. Животные обитают в лесах Больших Хуторов, у военного полигона в станице Раевской и в заповеднике «Утриш». Также инспекторы «Утришf» сообщали, что видели одну стаю из пяти хищников и волка-одиночку.

По словам главы Минприроды, такую же большую стаю в последний раз он обнаружил в 2019 году — она была в большей части ликвидирована. Однако за прошедшие годы хищники снова расплодились.

28 января новостной портал «Город» связался с Минприроды Краснодарского края для уточнения подробностей. В ведомстве ответили, что в заповеднике «Утриш» действительно обитает стая волков.

По заявлению министерства, животные могут заходить в населенные пункты в поисках корма. Их интересуют свалки, безнадзорные домашние и сельскохозяйственные животные.