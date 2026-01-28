В окрестностях Новороссийска, Анапы и Утриша заметили стаи волков. Опасно ли ходить в лес?
Минприроды Краснодарского края подтвердило обитание стаи волков в лесах региона
19 января газета «Жизнь Абрау» сообщила, что слухи об обитании стаи волков в окрестностях Новороссийска, Абрау-Дюрсо и Анапы подтвердил главный инспектор Минприроды Краснодарского края Александр Сорокин. Животные на протяжении нескольких недель пугают местных жителей.
Сорокин изучил следы хищников и понял, что в стае семь волков. Животные обитают в лесах Больших Хуторов, у военного полигона в станице Раевской и в заповеднике «Утриш». Также инспекторы «Утришf» сообщали, что видели одну стаю из пяти хищников и волка-одиночку.
По словам главы Минприроды, такую же большую стаю в последний раз он обнаружил в 2019 году — она была в большей части ликвидирована. Однако за прошедшие годы хищники снова расплодились.
28 января новостной портал «Город» связался с Минприроды Краснодарского края для уточнения подробностей. В ведомстве ответили, что в заповеднике «Утриш» действительно обитает стая волков.
По заявлению министерства, животные могут заходить в населенные пункты в поисках корма. Их интересуют свалки, безнадзорные домашние и сельскохозяйственные животные.
По данным ведомства на 2025 год, на территории Краснодарского края обитает около 1000 волков. Вместе с тем ежегодно в рамках спортивной и любительской охоты добывается около 200 хищников.
Александр Сорокин рассказал «Жизнь Абрау», что на данный момент в крае не было зафиксировано ни одного нападения волка на человека. Этому способствует теплый климат и кормовая база.
Однако сейчас жителям не стоит ходить в лес. Но, по большей части, из-за погодных условий, а не волков. Также глава министерства порекомендовал жителям не выпускать домашних животных на вольный выгул.
Сорокин добавил, что такая большая стая хищников может угрожать другим диким животным, поэтому по окончанию сезона охоты Минприроды будет отстреливать волков.
