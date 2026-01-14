В Сочи спасли «волка», пролежавшего на заснеженных ж/д путях больше суток. Животным оказалась хаски

Краснодарский край

  • Спасенная хаски Кнопа © Скриншоты видео из телеграм-канала Кавказского заповедника
14 января пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что сотрудники заповедника и Сочинского национального парка спасли «волка» на железнодорожных путях. Животным оказался хаски. 

Вечером 13 января сотрудница железнодорожной станции «Роза Хутор» заявила, что животное, похожее на волка, лежит раненое возле ж/д путей. По словам женщины, зверя сбили еще 12 января — он находился в снегу больше суток. При этом оказать помощь животному было невозможно. 

Сотрудники заповедника и нацпарка вместе с железнодорожниками отправились на место происшествия для транспортировки животного. Тогда выяснилось, что «волк» оказался собакой хаски. Животное получило травмы и замерзло. 

Замдиректора заповедника Ольга Пегова рассказала, что спасение осложнилось тем, что собака лежал между трансформаторными будками. На помощь животному у специалистов было всего два часа — в дальнейшем на пути должен был выехать снегоочистительный поезд. 

Спасатели соорудили гамак из пледов и донесли хаски до станции, где в дальнейшем передали ее владельцам, которые разыскивали питомца и увидели информацию в социальных сетях. Хозяева рассказали, что собаку зовут Кнопа. 

«Этот случай еще раз доказывает, как много людей прикладывают все силы, чтобы спасти чью-то жизнь, даже если это жизнь «волка», — написали в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года дельфина, заплывшего в реку Приморско-Ахтарского района, спасли. Его выпустили в Черное море.

Железная дорога Животные Роза Хутор Сочи Спасение

