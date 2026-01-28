В детском саду Ростова-на-Дону воспитанников вывели на мороз, чтобы записать обращение в поддержку спецназа «Ахмат». Заведующая заявила, что «никто не замерз»

Детей из садика № 238 Ростова-на-Дону вывели на улицу в -13 °С для записи обращения к командиру «Ахмата» Апти Алаудинова. Заведующая рассказала, что ролик был сделан во время дневной прогулки

26 января помощник главы Чечни и командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором воспитанники детского сада № 238 Ростова-на-Дону передают «слова поддержки для всех бойцов», стоя на морозе.

В тот же день на ролик обратила внимание журналистка Анастасия Миронова. Она заявила, что «детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова» — в тот день в Ростове-на-Дону было -13 °С.

27 января заведующая детским садом Любовь Лапочкина сообщила «РИА Новости», что запись ролика проводилась во время дневной прогулки, была «нормальная погода» и «никто не замерз».