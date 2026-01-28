В детском саду Ростова-на-Дону воспитанников вывели на мороз, чтобы записать обращение в поддержку спецназа «Ахмат». Заведующая заявила, что «никто не замерз»
Детей из садика № 238 Ростова-на-Дону вывели на улицу в -13 °С для записи обращения к командиру «Ахмата» Апти Алаудинова. Заведующая рассказала, что ролик был сделан во время дневной прогулки
26 января помощник главы Чечни и командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором воспитанники детского сада № 238 Ростова-на-Дону передают «слова поддержки для всех бойцов», стоя на морозе.
В тот же день на ролик обратила внимание журналистка Анастасия Миронова. Она заявила, что «детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова» — в тот день в Ростове-на-Дону было -13 °С.
27 января заведующая детским садом Любовь Лапочкина сообщила «РИА Новости», что запись ролика проводилась во время дневной прогулки, была «нормальная погода» и «никто не замерз».
«Было 11:15-11:20. В это время согласно режиму гуляли на улице, никто специально детей не выводил», — заявила она.
Лапочкина отметила, что ролик записывала волонтер, которая пришла в сад со своей дочерью. Также она заявила, что запись заняла по времени около 20-30 минут, после чего дети пошли кататься на санках.
Представитель прокуратуры Ростовской области заявил «РИА Новости», что ведомство проводит проверку ситуации и информации, размещенной в СМИ.
Отметим, что после сообщений Анастасии Мироновой, в телеграм-канале детского движения «Ахмат. Взгляд снизу», пропагандирующем поддержку спецназа, были опубликованы ролики от родителей детей-участников сообщества. В видео журналистку обвинили во «лжи и провокации», а также в осуществлении травли в сторону «подрастающего поколения патриотов».
