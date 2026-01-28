Сотрудниц кубанских ЗАГСов обвиняют в продаже фальшивых «итальянских корней»

В Краснодарском крае расследуют дело о поддельных справках для итальянского паспорта

26 января журналист Андрей Кошик сообщил, что в Краснодарском крае прокуратура массово подает иски об аннулировании поддельных записей о гражданском состоянии. Поводом стала схема, в рамках которой сотрудники отделов ЗАГС в Славянском и Крымском районах вносили в архивные документы фальшивые сведения о предках-итальянцах. Механизм позволял состоятельным жителям Кубани на основании этих справок претендовать на получение гражданства Италии по упрощенной процедуре «по корням», минуя языковые экзамены. Вносились изменения в электронные записи актов 1929-1958 годов. Например, в графу «отец» вписывали вымышленного уроженца Италии.

«Была у вас бабушка Галя, родившаяся в 1932 году в Рязанской области от Ольги и Алексея Тимофеевых. Сотрудники ЗАГСа меняют в электронной базе данных прадедушку на уроженца Италии Алессио, по-русски Алексея, Мекерони. И место рождения на Греческий район (сейчас Крымск) Северо-Кавказского края. Со справкой о предке-итальянце едете оформляться на Апеннинский полуостров», — объяснил Кошик. Уголовное дело возбудили еще летом 2025 года. Среди обвиняемых — Татьяна Печеная, Татьяна Лебедь, Светлана Малыгина. Им вменяют десятки эпизодов подделки документов. Сейчас, по данным Кошика, только в Крымском районном суде находятся больше 100 исков прокуратуры об аннулировании таких записей. В октябре 2025 года «Коммерсантъ» писал, что Татьяна Печеная и Светлана Мальгина находятся под стражей.