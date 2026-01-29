В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Дикий алмаз»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Дикий алмаз» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Дикий алмаз» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru

В Краснодаре покажут полнометражный дебют французской режиссерки Агат Ридингер (16+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 31 января показ драмы режиссера «Дикий алмаз». Ленту в 2024 году сняла французская режиссерка Агат Ридингер. Это ее полнометражный дебют.

На солнечном юге Франции живет 19-летняя Лиана. Весь ее мир — это красота, популярный блог и мечта о славе. И вот судьба дарит ей шанс: девушку выбрали для участия в известном реалити-шоу. Теперь она с замиранием сердца ждет момента, когда ее полюбит вся страна.

Читайте также:

Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Ленту выдвинули на Золотую пальмовую ветвь.

Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.

Показ состоится 31 января в 16:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 800 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 января пройдет лекция об истории испанской анимации.

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Рэпер Flo Rida впервые выступит в Краснодаре
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Дикий алмаз»
В Госдуме РФ опровергли отмену бакалавриата и магистратуры с сентября 2026 года
В Анапе на полгода продлили отсрочку по туристическому налогу
В парке «Краснодар» появился новый арт-объект «Объятия человечества»
В Краснодаре обсудят жизнь и творчество «самого одинокого художника» Павла Филонова

Лента новостей

Реклама на сайте