В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Дикий алмаз»

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 31 января показ драмы режиссера «Дикий алмаз». Ленту в 2024 году сняла французская режиссерка Агат Ридингер. Это ее полнометражный дебют.

На солнечном юге Франции живет 19-летняя Лиана. Весь ее мир — это красота, популярный блог и мечта о славе. И вот судьба дарит ей шанс: девушку выбрали для участия в известном реалити-шоу. Теперь она с замиранием сердца ждет момента, когда ее полюбит вся страна.