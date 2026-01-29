В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Дикий алмаз»
В Краснодаре покажут полнометражный дебют французской режиссерки Агат Ридингер (16+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 31 января показ драмы режиссера «Дикий алмаз». Ленту в 2024 году сняла французская режиссерка Агат Ридингер. Это ее полнометражный дебют.
На солнечном юге Франции живет 19-летняя Лиана. Весь ее мир — это красота, популярный блог и мечта о славе. И вот судьба дарит ей шанс: девушку выбрали для участия в известном реалити-шоу. Теперь она с замиранием сердца ждет момента, когда ее полюбит вся страна.
Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Ленту выдвинули на Золотую пальмовую ветвь.
Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.
Показ состоится 31 января в 16:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 800 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 января пройдет лекция об истории испанской анимации.