В Краснодаре пройдет лекция об истории испанской анимации

  • Кадр из мультфильма «Морщинки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Мультимейшин»
30 января краснодарцы познакомятся с историей Испании через призму анимации (12+)

Журналист и автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов анонсировал на 30 января лекцию «История испанской анимации: от Бунюэля и Дали до «Клауса» и «Войны единорогов». 

«Гости познакомятся с ключевыми этапами истории Испании, узнают, какие темы и образы волнуют испанских авторов, и почему за последние годы анимация из Испании получила международное признание и престижные награды. Речь пойдет и о европейском подходе к анимации — авторском, интернациональном и ориентированном на взрослую аудиторию», — рассказал спикер.

Перед посещением лекции Балабанов рекомендует посмотреть мультфильмы «Клаус», «Морщинки» и «Психонавты, забытые дети», чтобы лучше почувствовать стиль, настроение и культурный контекст испанской анимации.

Лекция состоится 30 января в 19:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 31 января состоится просмотр и обсуждение аниме «Монолог фармацевта». 

