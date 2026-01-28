В Краснодаре пройдет лекция об истории испанской анимации
30 января краснодарцы познакомятся с историей Испании через призму анимации (12+)
Журналист и автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов анонсировал на 30 января лекцию «История испанской анимации: от Бунюэля и Дали до «Клауса» и «Войны единорогов».
«Гости познакомятся с ключевыми этапами истории Испании, узнают, какие темы и образы волнуют испанских авторов, и почему за последние годы анимация из Испании получила международное признание и престижные награды. Речь пойдет и о европейском подходе к анимации — авторском, интернациональном и ориентированном на взрослую аудиторию», — рассказал спикер.
Перед посещением лекции Балабанов рекомендует посмотреть мультфильмы «Клаус», «Морщинки» и «Психонавты, забытые дети», чтобы лучше почувствовать стиль, настроение и культурный контекст испанской анимации.
Лекция состоится 30 января в 19:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 31 января состоится просмотр и обсуждение аниме «Монолог фармацевта».