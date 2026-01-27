Школьникам из села под Сочи приходится добираться до транспорта по аварийному мосту
Дети из села Ахштырь добираются до новой остановки школьного автобуса по ветхому навесному мосту
22 января телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщил, что детям из села Ахштырь приходится ходить до школьного автобуса по аварийному навесному мосту. В дождь и мороз он становится скользким, а альтернативного маршрута нет.
Ранее автобус забирал учеников из села Ахштырь и отвозил в школу № 66. После новогодних каникул его рейс отменили. По словам родителей, тогда руководство школы предложило детям самостоятельно добираться до автобуса, который будет их ждать на территории Форелевого хозяйства.
В Сочи сошли мощные оползни:
Местные жители сочли путь по мосту небезопасным для их детей и попросили администрацию обратить внимание на ситуацию и восстановить школьный маршрут или предложить другое решение.
В МЦУ Сочи родителям заявили, что «движение автобуса из села не производится в связи с несоответствием дорожных условий требованиям безопасности». Про то, насколько безопасно ходить по аварийному мосту, власти не уточнили.
26 января дежурный оператор информационного центра СК РФ рассказал «Блокнот Сочи», что на ситуацию обратил внимание председатель следкома Александр Бастрыкин и взял ее на контроль.