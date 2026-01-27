Школьникам из села под Сочи приходится добираться до транспорта по аварийному мосту

    © Скриншот из телеграм-канала «Типичный Сочи» https://t.me/sochitypical/79191

Дети из села Ахштырь добираются до новой остановки школьного автобуса по ветхому навесному мосту

22 января телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщил, что детям из села Ахштырь приходится ходить до школьного автобуса по аварийному навесному мосту. В дождь и мороз он становится скользким, а альтернативного маршрута нет.

Ранее автобус забирал учеников из села Ахштырь и отвозил в школу № 66. После новогодних каникул его рейс отменили. По словам родителей, тогда руководство школы предложило детям самостоятельно добираться до автобуса, который будет их ждать на территории Форелевого хозяйства.

Местные жители сочли путь по мосту небезопасным для их детей и попросили администрацию обратить внимание на ситуацию и восстановить школьный маршрут или предложить другое решение.

В МЦУ Сочи родителям заявили, что «движение автобуса из села не производится в связи с несоответствием дорожных условий требованиям безопасности». Про то, насколько безопасно ходить по аварийному мосту, власти не уточнили. 

26 января дежурный оператор информационного центра СК РФ рассказал «Блокнот Сочи», что на ситуацию обратил внимание председатель следкома Александр Бастрыкин и взял ее на контроль.

Как писали Юга.ру, в августе 205 года в Туапсинском районе Кубани разыгралась непогода. Стихия снесла мост в селе Лермонтово, соединяющий больше тысячи жителей со всей инфраструктурой. Новое строение за 767 млн рублей пообещали возвести к марту 2027 года

