Школьникам из села под Сочи приходится добираться до транспорта по аварийному мосту

22 января телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщил, что детям из села Ахштырь приходится ходить до школьного автобуса по аварийному навесному мосту. В дождь и мороз он становится скользким, а альтернативного маршрута нет.

Ранее автобус забирал учеников из села Ахштырь и отвозил в школу № 66. После новогодних каникул его рейс отменили. По словам родителей, тогда руководство школы предложило детям самостоятельно добираться до автобуса, который будет их ждать на территории Форелевого хозяйства.