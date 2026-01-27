Сотни жителей Краснодара 27 января останутся без воды и света. Где отключат ресурсы?
Краснодарцев предупредили о плановом отключении водоснабжения и электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 23:00 27 января до 5:30 28 января в Краснодаре отключат водоснабжение.
Ресурса не будет по адресам:
- Московская, 57/1, 59, 61, 63, 65 — детский городок «Сказка»;
- Зиповская, 4/1, 4/3, 5/2, 6, 6/1 (котельная), 8, 10 .
Также воду могут отключить на улицах Красной, Коммунаров, Колхозной, Радищева, 40-летия Победы и в Музыкальном микрорайоне.
Помимо этого, по данным ЕДДС, 27 января в Краснодаре до 17:00 не будет электричества по адресам:
- 2-й проезд Гаражный, 1, 4, 8, 2–14;
- 2-й проезд Шевченко, 21–39, 54–84;
- 9 Января, 2–125;
- Абрикосовая, 38–101, 410–423;
- Адыгейская Набережная, 5, 8–50;
- Алексеевская, 34–47;
- Александровская, 20–28, 41–61;
- Алычевая, 550–553;
- Бабушкина, 246, 248, 283/2, 283–289, 293, 299;
- Ведомственная, 1–5;
- Вишневая, 396–409;
- Вольная, 255–259%
- Главная, 549, 558–582;
- Дзержинского, 187–191;
- Донского Дмитрия, 1–15, 2–16;
- Елисейская, 1–39, 48;
- Земляничная, 536–549;
- Инжировая, 340–353;
- Калинина, 1–15, 2–12;
- Каретный переулок, 1–26;
- Кавказская, 136–156;
- Кедровая, 508–521;
- Ким, 88–135, 206–210;
- Клубничная, 30–94, 33–97, 494–507;
- Ковтюха, 107–168, 109/3;
- Конечная, 1–15, 2–16;
- Константиновская, 2–12, 14–18, 21–51;
- Кочубея, 1–40;
- Краснодонский проезд, 1–55, 4–58;
- Красных Партизан, 238;
- Кубанская, 1–69, 32/3, 32/5, 32/7;
- Кутузова, 2–30;
- Лазо, 1–33, 2–28;
- проезд Лазо, 1–15;
- Лесная, 1–90;
- Майкопская, 22–47;
- Майская, 55–113, 56–114;
- Магистральная, 228–232, 229–331;
- Малиновая, 452–465;
- Маяковского, 105–124;
- Молодежная, 36–100, 39/а;
- Набережная, 1–19;
- Невского, 14–22, 31–39;
- Николаевская, 16–22, 17–35, 42–64;
- Облепиховая, 354–367;
- Ореховая, 382–395;
- Парижская, 25–27;
- Пархоменко, 28–52;
- Персиковая, 438–451;
- Пионерская, 42–81;
- проезд Разина, 1–21;
- Рашпилевская, 181;
- Романовская, 33–52;
- Ромашковая, 326–339;
- Розовая, 1–35, 2–32, 312–324, 313–323;
- Рыбачья, 9–22;
- Рябиновая, 466–479;
- Сиреневая, 424–437;
- Сливовая, 522–535;
- Ставропольская, 176, 184–186, 200–214, 306–338;
- Степная, 47–56;
- Сусанина, 1–35, 2–34;
- Таманская, 132–146;
- Тарасовская, 28–59;
- Тахтамукайская, 18;
- Тимирязева, 1–21, 6–20, 233–240;
- Титаровская, 55–130;
- Ушакова, 2–16, 3–13, 19–51, 20–52;
- Федоровская, 52–74;
- Фиалковая,; 298–311
- Чехова, 24–26;
- Черемуховая, 368–381;
- Шевченко, 46, 52–85, 82–108, 176, 176/10;
- Энтузиастов, 2–70, 13–77;
- Юбилейная, 1–27, 2–26;
- Яблоневая, 18–89;
- Ягодная, 480–493.
Как писали Юга.ру, 26 января в Краснодаре из-за гололеда произошло 130 ДТП. Жители пожаловались на скользкие дороги и тротуары.