Сотни жителей Краснодара 27 января останутся без воды и света. Где отключат ресурсы?

Краснодарцев предупредили о плановом отключении водоснабжения и электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 23:00 27 января до 5:30 28 января в Краснодаре отключат водоснабжение.



Ресурса не будет по адресам:

Московская, 57/1, 59, 61, 63, 65 — детский городок «Сказка»;

Зиповская, 4/1, 4/3, 5/2, 6, 6/1 (котельная), 8, 10 .

Также воду могут отключить на улицах Красной, Коммунаров, Колхозной, Радищева, 40-летия Победы и в Музыкальном микрорайоне.