Сотни жителей Краснодара 27 января останутся без воды и света. Где отключат ресурсы?

  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении водоснабжения и электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что с 23:00 27 января до 5:30 28 января в Краснодаре отключат водоснабжение.

Ресурса не будет по адресам:

  • Московская, 57/1, 59, 61, 63, 65 — детский городок «Сказка»;
  • Зиповская, 4/1, 4/3, 5/2, 6, 6/1 (котельная), 8, 10 .

Также воду могут отключить на улицах Красной, Коммунаров, Колхозной, Радищева, 40-летия Победы и в Музыкальном микрорайоне.

Помимо этого, по данным ЕДДС, 27 января в Краснодаре до 17:00 не будет электричества по адресам:

  • 2-й проезд Гаражный, 1, 4, 8, 2–14;
  • 2-й проезд Шевченко, 21–39, 54–84;
  • 9 Января, 2–125;
  • Абрикосовая, 38–101, 410–423;
  • Адыгейская Набережная, 5, 8–50;
  • Алексеевская, 34–47;
  • Александровская, 20–28, 41–61;
  • Алычевая, 550–553;
  • Бабушкина, 246, 248, 283/2, 283–289, 293, 299;
  • Ведомственная, 1–5;
  • Вишневая, 396–409;
  • Вольная, 255–259%
  • Главная, 549, 558–582;
  • Дзержинского, 187–191;
  • Донского Дмитрия, 1–15, 2–16;
  • Елисейская, 1–39, 48;
  • Земляничная, 536–549;
  • Инжировая, 340–353;
  • Калинина, 1–15, 2–12;
  • Каретный переулок, 1–26;
  • Кавказская, 136–156;
  • Кедровая, 508–521;
  • Ким, 88–135, 206–210;
  • Клубничная, 30–94, 33–97, 494–507;
  • Ковтюха, 107–168, 109/3;
  • Конечная, 1–15, 2–16;
  • Константиновская, 2–12, 14–18, 21–51;
  • Кочубея, 1–40;
  • Краснодонский проезд, 1–55, 4–58;
  • Красных Партизан, 238;
  • Кубанская, 1–69, 32/3, 32/5, 32/7;
  • Кутузова, 2–30;
  • Лазо, 1–33, 2–28;
  • проезд Лазо, 1–15;
  • Лесная, 1–90;
  • Майкопская, 22–47;
  • Майская, 55–113, 56–114;
  • Магистральная, 228–232, 229–331;
  • Малиновая, 452–465;
  • Маяковского, 105–124;
  • Молодежная, 36–100, 39/а;
  • Набережная, 1–19;
  • Невского, 14–22, 31–39;
  • Николаевская, 16–22, 17–35, 42–64;
  • Облепиховая, 354–367;
  • Ореховая, 382–395;
  • Парижская, 25–27;
  • Пархоменко, 28–52;
  • Персиковая, 438–451;
  • Пионерская, 42–81;
  • проезд Разина, 1–21;
  • Рашпилевская, 181;
  • Романовская, 33–52;
  • Ромашковая, 326–339;
  • Розовая, 1–35, 2–32, 312–324, 313–323;
  • Рыбачья, 9–22;
  • Рябиновая, 466–479;
  • Сиреневая, 424–437;
  • Сливовая, 522–535;
  • Ставропольская, 176, 184–186, 200–214, 306–338;
  • Степная, 47–56;
  • Сусанина, 1–35, 2–34;
  • Таманская, 132–146;
  • Тарасовская, 28–59;
  • Тахтамукайская, 18;
  • Тимирязева, 1–21, 6–20, 233–240;
  • Титаровская, 55–130;
  • Ушакова, 2–16, 3–13, 19–51, 20–52;
  • Федоровская, 52–74;
  • Фиалковая,; 298–311
  • Чехова, 24–26;
  • Черемуховая, 368–381;
  • Шевченко, 46, 52–85, 82–108, 176, 176/10;
  • Энтузиастов, 2–70, 13–77;
  • Юбилейная, 1–27, 2–26;
  • Яблоневая, 18–89;
  • Ягодная, 480–493.

Как писали Юга.ру, 26 января в Краснодаре из-за гололеда произошло 130 ДТП. Жители пожаловались на скользкие дороги и тротуары.

