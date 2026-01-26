«Тротуары не посыпаны, на дорогах глянец». В Краснодаре из-за гололеда произошло 130 аварий

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Краснодара пожаловались на скользкие дороги и тротуары

26 января пресс-служба Госавтоинспекции Кубани сообщила, что утром на дорогах региона произошло 200 ДТП, 130 из них — в Краснодаре. Жителей попросили отказаться от поездок на личном автомобиле без необходимости.

Также краснодарцы пожаловались на очень скользкие дороги и тротуары в соцсетях. Сообщения поступают со всех районов города. Собрали комментарии пользователей:

  • «Весь наш район — сплошной каток. Дороги и тротуары ничем не обработаны (Аверкиева, Трошева, Черкасская). Когда ж это наконец прекратится? И можно будет нормально утром добираться на остановку, не сломав руки или ноги».
  • «ЖК «Московский», ни одна дорожка вокруг домов не была посыпана, про бульвар даже уже не говорю. Ни Карякина, ни Котлярова не посыпают. Стоят полные баки песка, зачем они на бульваре, если его никогда не посыпают».
  • «Вот бы сейчас, как перед выборами, представители администрации походили бы по своим округам, ближе к народу».
  • «Почему при таком гололеде дети еще не на удаленке? Они ж пока дойдут — поубиваются».
  • «Опять зима пришла неожиданно. Тротуары не сыпаны, на дорогах глянец. Очереди в травмпункты. Особенно опасны зебры на дорогах».
  • «Глазированные машины и велосипеды смотрятся красиво, всем ноги в кучу и осторожно, ибо скользко».

Читайте также:

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» отреагировал на сообщения горожан и порекомендовал им передвигаться по городу «небольшими скользящими шажками на слегка согнутых ногах, наступая на всю подошву», а чтобы уменьшить вероятность падения — выбирать обувь на низком каблуке с рельефной подошвой.

ЕДДС прикрепил к посту изображение с котиком, скользящим на льду, но один из жителей назвал это манипуляцией. По его мнению, на картинке «для осознавания проблемы» должен быть человек с переломанными ногами, а не животное, вызывающее симпатию к гололеду.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае на трассе «М-4 Дон» из-за гололеда столкнулись более 20 машин.

