«Тротуары не посыпаны, на дорогах глянец». В Краснодаре из-за гололеда произошло 130 аварий

26 января пресс-служба Госавтоинспекции Кубани сообщила , что утром на дорогах региона произошло 200 ДТП, 130 из них — в Краснодаре. Жителей попросили отказаться от поездок на личном автомобиле без необходимости. Также краснодарцы пожаловались на очень скользкие дороги и тротуары в соцсетях. Сообщения поступают со всех районов города. Собрали комментарии пользователей:

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» отреагировал на сообщения горожан и порекомендовал им передвигаться по городу «небольшими скользящими шажками на слегка согнутых ногах, наступая на всю подошву», а чтобы уменьшить вероятность падения — выбирать обувь на низком каблуке с рельефной подошвой.

ЕДДС прикрепил к посту изображение с котиком, скользящим на льду, но один из жителей назвал это манипуляцией. По его мнению, на картинке «для осознавания проблемы» должен быть человек с переломанными ногами, а не животное, вызывающее симпатию к гололеду.