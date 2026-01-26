Аэропорты Краснодара и Сочи ограничили регистрацию из-за сбоя системы бронирования. Рейсы задержатся?

26 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила , что из-за сбоя в системе Astra (Сирена-Трэвел) воздушная гавань временно ограничила регистрацию пассажиров и багажа. Об этом рассказала и пресс-служба аэрохаба Сочи. Также путешественников предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Сейчас пассажиров регистрируют в ручном режиме.

Также о сбоях в системе бронирования «Леонардо» (Сирена-Трэвел) сообщили перевозчики «Аэрофлот», «Победа», Utair, а также белорусская авиакомпания «Белавиа». В «Ростехе» признали проблему и заявили, что в проблемы зафиксировали на стороне компании-провайдера «Сирена Трэвел».



Отметим, что через систему проходит около 80-90% всех бронирований авиабилетов в России. По предварительным оценкам экспертов, ограничения могут коснуться десятков тысяч человек, планировавших перелеты в ближайшие дни.



Напомним, что систему бронирования «Леонардо» запустили в 2022 году с целью импортозамещения. В сентябре 2023 года она подверглась кибератаке. О проблемах с регистрацией рейсов тогда сообщали «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».