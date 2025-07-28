28 июля аэропорты Сочи и Минеральных Вод сообщили о задержках рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 12:00 на вылет задерживаются 23 рейса из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Батуми, Уфы, Саратова, Казани, Нижнекамска, Тель-Авива, Екатеринбурга, Магнитогорска. Отменены три рейса из столицы, выполняемые авиакомпанией «Аэрофлот».

На прилет опаздывают 32 рейса. Среди них самолеты из Тюмени, Омска, Волгограда, Москвы, Антальи, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Казани, Саратова, Батуми, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Самары, Нижнекамска, Уфы. Отменены два рейса из столицы.

В аэропорту Минеральных Вод на вылет задерживаются 7 рейсов в Санкт-Петербург, Анталью, Екатеринбург и Нижний Новгород. Отменены пять рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. На прилет опаздывают 8 рейсов из Антальи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Пять рейсов из столицы отменены.

В аэропорту Геленджика без изменений. Рейсы из Москвы и в Москву авиакомпанией «Аэрофлот» должны состояться по расписанию.