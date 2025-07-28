В аэропортах Сочи и Минеральных Вод задерживаются рейсы. Из-за хакерской атаки «Аэрофлот» отменил полеты в Москву

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропортах юга задерживаются рейсы и отменены полеты авиакомпанией «Аэрофлот»

28 июля аэропорты Сочи и Минеральных Вод сообщили о задержках рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 12:00 на вылет задерживаются 23 рейса из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Батуми, Уфы, Саратова, Казани, Нижнекамска, Тель-Авива, Екатеринбурга, Магнитогорска. Отменены три рейса из столицы, выполняемые авиакомпанией «Аэрофлот».

На прилет опаздывают 32 рейса. Среди них самолеты из Тюмени, Омска, Волгограда, Москвы, Антальи, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Казани, Саратова, Батуми, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Самары, Нижнекамска, Уфы. Отменены два рейса из столицы. 

В аэропорту Минеральных Вод на вылет задерживаются 7 рейсов в Санкт-Петербург, Анталью, Екатеринбург и Нижний Новгород. Отменены пять рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. На прилет опаздывают 8 рейсов из Антальи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Пять рейсов из столицы отменены. 

В аэропорту Геленджика без изменений. Рейсы из Москвы и в Москву авиакомпанией «Аэрофлот» должны состояться по расписанию.

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Отмены рейсов «Аэрофлота» в разные города России вызваны сбоем в информационных системах авиакомпании. О происшествии компания сообщила утром 28 июля. 

Ответственность за атаку на сервера «Аэрофлота» взяли на себя украинская хакерская группа Silent Crow и белорусская «Киберпартизаны». По словам группировок, они на протяжении года развивали доступ к сервисам авиакомпании, чтобы получить контроль над компьютерами сотрудников и скопировать все данные из информационных баз. 

Как писали Юга.ру, ранее в аэропорту Сочи задерживали рейсы пять дней подряд. Задержки были вызваны атаками БПЛА на курорт, а также ограничением работы аэропортов других городов. 

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