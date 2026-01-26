В аэропортах Сочи и Минвод за год участились задержки рейсов

26 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования» сообщил , что аэропорты Сочи и Минеральных Вод вошли в топ-20 воздушных гаваней, где самолеты вылетали вовремя. Однако в Сочи доля рейсов, совершенных по графику (с задержкой до 15 минут), за год упала с 67% до 53%, а в Минводах — с 55% до 45%. По данным СМИ, в России в 2025 году длительных задержек авиарейсов стало вдвое больше. В прошлом году свыше 4,5 млн человек ждали вылета больше трех часов. Кроме того, каждый восьмой рейс стартовал с опозданием не менее одного часа.

Доля полетов, задержанных на четыре часа и более, также увеличилась с 1% до 2%. В расчет не вошли полностью отмененные рейсы.

Главной причиной сбоев в расписании остаются ограничения из-за угрозы атак беспилотников. Как отмечает издание, в 2025 году аэропорты и военные научились обслуживать часть рейсов во время плана «Ковер», используя специальные «коридоры».



В 2025 году из-за частых задержек полетов страховые выплаты пассажирам выросли почти на 300%. Сами авиакомпании пожаловались на рост издержек и попросили господдержки, однако Минтранс пока отказывается ее предоставлять, предлагая относиться к закрытию неба как к «неприятной рутине».