В аэропортах Сочи и Минвод за год участились задержки рейсов

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В 2025 году в России количество задержанных авиарейсов увеличилось вдвое

26 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования» сообщил, что аэропорты Сочи и Минеральных Вод вошли в топ-20 воздушных гаваней, где самолеты вылетали вовремя. Однако в Сочи доля рейсов, совершенных по графику (с задержкой до 15 минут), за год упала с 67% до 53%, а в Минводах — с 55% до 45%.

По данным СМИ, в России в 2025 году длительных задержек авиарейсов стало вдвое больше. В прошлом году свыше 4,5 млн человек ждали вылета больше трех часов. Кроме того, каждый восьмой рейс стартовал с опозданием не менее одного часа.

Из Краснодара появились авиарейсы в Тель-Авив:

Доля полетов, задержанных на четыре часа и более, также увеличилась с 1% до 2%. В расчет не вошли полностью отмененные рейсы.

Главной причиной сбоев в расписании остаются ограничения из-за угрозы атак беспилотников. Как отмечает издание, в 2025 году аэропорты и военные научились обслуживать часть рейсов во время плана «Ковер», используя специальные «коридоры».

В 2025 году из-за частых задержек полетов страховые выплаты пассажирам выросли почти на 300%. Сами авиакомпании пожаловались на рост издержек и попросили господдержки, однако Минтранс пока отказывается ее предоставлять, предлагая относиться к закрытию неба как к «неприятной рутине».

Как писали Юга.ру, 21 января в аэропортах Краснодара и Сочи на вылет и прилет задерживались 27 рейсов. Некоторые из них — почти на сутки.

Авиация Аэропорты Рейтинги СВО Сочи Ставрополье Транспорт

Новости

На пляжах Новороссийска пройдет субботник. Как поучаствовать?
В аэропортах Сочи и Минвод за год участились задержки рейсов
В Кисловодске создадут туристическую деревню времен Михаила Лермонтова
В 2025 году в России продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов. Это самая высокая динамика спроса с 2022 года
«Тротуары не посыпаны, на дорогах глянец». В Краснодаре из-за гололеда произошло 130 аварий
В Краснодарском крае на трассе «М-4 Дон» из-за гололеда столкнулись более 20 машин

Лента новостей

Кто возглавит Анапу?
23 января, 14:20
Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
Погода в Краснодаре и крае: в начале рабочей недели в регионе потеплеет до +14 °С
Сегодня, 08:32
Погода в Краснодаре и крае: в начале рабочей недели в регионе потеплеет до +14 °С
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года
24 января, 10:22
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года

Реклама на сайте