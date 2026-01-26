В Кисловодске создадут туристическую деревню времен Михаила Лермонтова

22 января глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил «ТАСС Кавказ», что в 2026 году власти города создадут туристическую деревню возле Лермонтовской скалы. Она будет соответствовать временам романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

Лермонтовская скала — достопримечательность Кисловодска, входящая в состав объектов Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.



Предположительно именно на этой скале происходила сцена дуэли между персонажами романа «Герой нашего времени» Печориным и Грушницким. Официально название «Лермонтовская» скала получила позднее, но среди местных жителей эта связь установилась практически сразу после публикации романа.

Моисеев рассказал, что в деревне будут мазанки, а все постройки создадут из камня. Современная брусчатка использоваться не будет для того, «чтобы передать дух того времени».