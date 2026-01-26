В Краснодарском крае на трассе «М-4 Дон» из-за гололеда столкнулись более 20 машин

26 января Госавтоинспекция Краснодарского края сообщила, что на трассе «М-4 Дон» между краевой столицей и Горячим Ключем затруднено движение из-за гололеда и множественных ДТП.

По заявлению ГИБДД, на автодороге со стороны поселка Джубга в районе хутора Молькино произошло около восьми аварий с участием более 20 машин.

По словам очевидцев, водители не смогли затормозить и въехали в впредеди идущие автомобили. Один из участников аварии попытался уйти от столкновения, но врезался в ограждение. На месте работают сотрудники, движение по трассе осуществляется по одной полосе.