Погода в Краснодаре и крае: в начале рабочей недели в регионе потеплеет до +14 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в понедельник, 26 января

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 26 января на Кубани ожидается переменная облачность. Местами дождь, мокрый снег, в северной половине края — сильный снег. Ветер слабый, однако на Азовском побережье утром и днем порывы могут достигать 15-18 м/с.

«Утонули дороги, тротуары и парковки»:

Температура воздуха днем — от -1 °С до 4 °С, на севере региона — от -6 °С до -1 °С, а на юге воздух прогреется до 9-14 °С. 

В горах днем — от -2 °С до 3 °С. На Черноморском побережье —  8-13 °С.

В Краснодаре в понедельник прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром возможен туман, на дорогах гололед. Ветер слабый. Температура воздуха днем — до 1 °С.

Как писали Юга.ру, в Сочи сошли мощные оползни, повредившие инфраструктуру. 

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

«Тротуары не посыпаны, на дорогах глянец». В Краснодаре из-за гололеда произошло 130 аварий
В Краснодарском крае мошенники выманивают данные под предлогом срочной проверки учетной записи на «Госуслугах»
В Краснодарском крае на трассе «М-4 Дон» из-за гололеда столкнулись более 20 машин
Прокуратура требует изъять активы у бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда
В Славянске-на-Кубани обломки сбитых БПЛА повредили десять домов и два предприятия. Есть пострадавший
Погода в Краснодаре и крае: в начале рабочей недели в регионе потеплеет до +14 °С

Лента новостей

Кто возглавит Анапу?
23 января, 14:20
Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
«Утонули дороги, тротуары и парковки»
Вчера, 11:29
«Утонули дороги, тротуары и парковки»
В городах Кубани из-за ливней и таяния снега произошли подтопления
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года
24 января, 10:22
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года

Реклама на сайте