Погода в Краснодаре и крае: в начале рабочей недели в регионе потеплеет до +14 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в понедельник, 26 января

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 26 января на Кубани ожидается переменная облачность. Местами дождь, мокрый снег, в северной половине края — сильный снег. Ветер слабый, однако на Азовском побережье утром и днем порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха днем — от -1 °С до 4 °С, на севере региона — от -6 °С до -1 °С, а на юге воздух прогреется до 9-14 °С.

В горах днем — от -2 °С до 3 °С. На Черноморском побережье — 8-13 °С.



В Краснодаре в понедельник прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром возможен туман, на дорогах гололед. Ветер слабый. Температура воздуха днем — до 1 °С.