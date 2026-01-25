«Утонули дороги, тротуары и парковки». В городах Кубани из-за ливней и таяния снега произошли подтопления

На дорогах Краснодарского края во время таяния снега «разлилось море». Власти признали проблему

24 января в городах Кубани пошел сильный дождь и начал таять снег. Из-за этого дороги и тротуары стали уходить под воду. Жители региона поделились в соцсетях кадрами потопа. Так, в Краснодаре «поплыли» улицы Батуринская, Командорская, Российская, Кирилла Россинского, Солнечная и другие.



«Море» сегодня на Командорской/Кирилла Россинского/Батуринской. Утонули дороги, тротуары и парковки. От количества вод будут гидроудары, проблема никак не решается, течет и вонь с паром на всю дорогу», — написали краснодарцы.

Дождь, мокрый снег и плюсовая температура днем: Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в выходные

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что для ликвидации подтоплений в городе задействовали 35 машин и 17 мотопомп. Водооткачивающая техника работает на улицах Мусоргского, Есенина, Автомобильной, Комарова, проезде Ангарском и других. На магистральных улицах продолжают очищать дождеприемники от снега и наледи.

Также на затонувшие улицы пожаловались жители Новороссийска и посоветовали вместо автомобиля передвигаться по городу на катерах. Мэр города Андрей Кравченко признал проблему и рассказал в своем телеграм-канале, что больше всего затопило хутор Горный и село Мысхако — в русле рек поднялся уровень воды.



По его словам, на местах работают специалисты и откачивают воду. Для этого задействовали 80 человек и 28 единиц техники.

Помимо этого, в Геленджике высоко поднялся уровень воды в реках Мезыбь села Дивноморское, Джанхот села Прасковеевка и Яшамба села Виноградное. Пресс-служба администрации курорта сообщила, что после поднятия уровня воды возникли проблемы с подачей газа в селе Адербиевка. Ремонтные бригады проводят осмотр. Когда жителям вернут ресурс, власти не уточнили.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, также 24 января подъем уровня воды в реках зафиксировали в Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, Туапсинском округе и Горячем Ключе.