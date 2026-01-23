В Краснодарском крае суд впервые взыскал долг по алиментам в 1,7 млн рублей с криптокошелька неплательщика

При рассмотрении дела, приставы установили точную сумму задолженности — 1,7 млн рублей. Также в ходе разбирательств у мужчины был обнаружен счет с цифровыми финансовыми активами, который ранее был арестован.

По данным Белореченского районного отдела судебных приставов, мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Власти неоднократно арестовывали счета неплательщика.

21 января пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю сообщила , что на Кубани впервые списали алименты с криптокошелька неплательщика.

В итоге приставы направили ходатайство в Белореченский районный суд с просьбой о частичной разблокировке арестованного криптосчета. Таким образом, суд взыскал с неплательщика весь долг в размере 1,7 млн рублей.

Также дело стало первым случаем в практике Краснодарского края, когда долг по алиментам был погашен полностью за счет заблокированных судом активов.