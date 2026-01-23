В доход государства обратили имущество экс-главы Ростовского облсуда на сумму больше 150 млн рублей

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Суд Краснодара конфисковал имущество семьи экс-главы Ростовского областного суда на сотни миллионов

22 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в государственную собственность имущества, принадлежавшего семье бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, осужденной за коррупционные преступления.

В доход государства были обращены следующие активы:

  • квартира;
  • машино-место;
  • автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard;
  • 128,8 млн рублей, 27 тыс. 900 евро и около 12 тыс. долларов;
  • драгоценности на сумму 17 млн 600 тыс. рублей;
  • 4 млн рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

Читайте также:

Напомним, 22 декабря 2025 года Елену Золотареву приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 170 млн рублей за систематическое получение взяток.

Это уголовное дело отличается беспрецедентным масштабом и охватило десятки представителей правоохранительной и судебной систем Ростовской области. Наряду с Золотаревой, к различным срокам заключения приговорили и других лиц. Ее заместитель Татьяна Юрова получила 13 лет колонии и штраф 120 млн рублей, экс-начальник Судебного департамента Георгий Бондаренко — 6 лет и штраф 4 млн рублей, бывший судья Андрей Рощевский — 8 лет и штраф 50 млн рублей. Всего в списке подозреваемых были 32 фамилии.

Как писали Юга.ру, 22 января арестовали министра транспорта Краснодарского края. Его обвиняют в мошенничестве.

Взятка Коррупция Правосудие Ростовская область Суд

Новости

Циклон «Гарри» доберется до Краснодарского края. В регионе пройдет ледяной дождь
«Не надо было меня злить». Пенсионерка хочет засудить экс-главу Приморско-Ахтарского района
В российских школах уроки иностранного языка сократят в 5-7-х классах
Власти Ростовской области одобрили законопроект о продаже бензина по паспорту
Трасса М-4 «Дон» и другие платные дороги Краснодарского края подорожают в 2026 году 
В доход государства обратили имущество экс-главы Ростовского облсуда на сумму больше 150 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте