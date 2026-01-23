В доход государства обратили имущество экс-главы Ростовского облсуда на сумму больше 150 млн рублей
22 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в государственную собственность имущества, принадлежавшего семье бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, осужденной за коррупционные преступления.
В доход государства были обращены следующие активы:
- квартира;
- машино-место;
- автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard;
- 128,8 млн рублей, 27 тыс. 900 евро и около 12 тыс. долларов;
- драгоценности на сумму 17 млн 600 тыс. рублей;
- 4 млн рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.
Напомним, 22 декабря 2025 года Елену Золотареву приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 170 млн рублей за систематическое получение взяток.
Это уголовное дело отличается беспрецедентным масштабом и охватило десятки представителей правоохранительной и судебной систем Ростовской области. Наряду с Золотаревой, к различным срокам заключения приговорили и других лиц. Ее заместитель Татьяна Юрова получила 13 лет колонии и штраф 120 млн рублей, экс-начальник Судебного департамента Георгий Бондаренко — 6 лет и штраф 4 млн рублей, бывший судья Андрей Рощевский — 8 лет и штраф 50 млн рублей. Всего в списке подозреваемых были 32 фамилии.
