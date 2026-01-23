В доход государства обратили имущество экс-главы Ростовского облсуда на сумму больше 150 млн рублей

22 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в государственную собственность имущества, принадлежавшего семье бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, осужденной за коррупционные преступления.

Напомним, 22 декабря 2025 года Елену Золотареву приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 170 млн рублей за систематическое получение взяток.

Это уголовное дело отличается беспрецедентным масштабом и охватило десятки представителей правоохранительной и судебной систем Ростовской области. Наряду с Золотаревой, к различным срокам заключения приговорили и других лиц. Ее заместитель Татьяна Юрова получила 13 лет колонии и штраф 120 млн рублей, экс-начальник Судебного департамента Георгий Бондаренко — 6 лет и штраф 4 млн рублей, бывший судья Андрей Рощевский — 8 лет и штраф 50 млн рублей. Всего в списке подозреваемых были 32 фамилии.