Штраф в 170 млн рублей и 15 лет колонии. В Краснодаре экс-председательнице Ростоблсуда вынесли приговор

Теперь Золотарева не может работать в госслужбе, включая судебные и правоохранительные органы, а также органы местного самоуправления. Помимо этого, ее лишили звания «Ветеран труда» и государственной награды.



Напомним, что задержания ростовских судей, подозреваемых в коррупции, начались в апреле 2023 года. Первые обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и зампредседателя совета судей Татьяны Юровой. Уже тогда в уголовном деле фигурировали как минимум семь человек.



4 апреля 2023 года Золотарева подала в отставку, ее поместили под домашний арест на два месяца. На следующий день у нескольких ростовских судей прошли обыски. В списке подозреваемых были 32 фамилии, в том числе чиновников. По версии московских силовиков, в Ростовской области действовал конвейер по вынесению нужных судебных решений. На тот момент были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, получении взяток и злоупотреблении полномочий.



Отметим, что 22 декабря Первомайский районный суд Краснодара огласил приговоры и другим ростовским судьям. Все деньги, полученные осужденными в качестве взяток, конфисковали в доход государства.