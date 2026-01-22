Петербургский аниматор Константин Бронзит в третий раз претендует на премию «Оскар»

Режиссер Константин Бронзит стал трехкратным номинантом «Оскара»

22 января кинопремия «Оскар» объявила номинантов по итогам 2025 года. Трансляция с объявлением претендентов на статуэтки велась на YouTube-канале.

Новая короткометражная работа петербургского мультипликатора Константина Бронзита «Три сестры» вошла в список в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Лента рассказывает историю немолодых героинь, живущих в уединении на острове с маяком. Их привычный уклад жизни меняется, когда они решают сдать один из домиков в аренду, и на острове появляется моряк.

Для Константина Бронзита эта номинация стала третьей. Ранее его работы выдвигали на «Оскар» в 2009 и 2016 годах. Аниматор с 1999 года является ключевым режиссером российской студии «Мельница», в числе его известных работ — мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей».

Церемония вручения наград запланирована на 15 марта.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 января состоится просмотр и обсуждение триллера «Психо» Хичкока 1960 года.

