Петербургский аниматор Константин Бронзит в третий раз претендует на премию «Оскар»

22 января кинопремия «Оскар» объявила номинантов по итогам 2025 года. Трансляция с объявлением претендентов на статуэтки велась на YouTube-канале.

Новая короткометражная работа петербургского мультипликатора Константина Бронзита «Три сестры» вошла в список в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Лента рассказывает историю немолодых героинь, живущих в уединении на острове с маяком. Их привычный уклад жизни меняется, когда они решают сдать один из домиков в аренду, и на острове появляется моряк.